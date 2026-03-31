隨著市場憂心中東衝突擴大 布蘭特油價逼近115美元

隨著市場憂心中東衝突擴大將進一步衝擊能源市場秩序，國際油價30日上漲。根據彭博資訊報價，布蘭特原油5月期貨30日上漲2%至每桶114.94美元，西德州中級原油5月期貨也攀漲2%，報每桶101.68美元。

法國興業銀行如今預估，布蘭特4月均價為每桶125美元，因荷莫茲海峽可能持續實質關閉。包含海格在內的法國興業銀行分析師在一份報告中寫道，布蘭特很有可能朝每桶150美元邁進。倘若紅海南端的曼德海峽這個咽喉要道遭關閉，油價恐怕會大幅上揚。

法國興業銀行認為，美以伊的衝突加劇，近期不會有任何大幅降溫的可能性。

市場也開始評估最極端情境。麥格理集團指出，若戰事持續至6月且荷莫茲海峽維持封鎖，這個機率大約是40%，原油期貨價格可能上看每桶200美元。

葉門叛軍青年運動上周末向以色列發射飛彈，並揚言將持續行動直至美以停止針對伊朗及其代理人武裝組織的攻擊。

儘管青年運動未明言會攻擊行經紅海南部與曼德海峽的船隻，但他們具備這樣的能力，引發市場憂慮。沙烏地阿拉伯在荷莫茲海峽航運受阻後，轉而利用延布港出口部分石油，但延布港也在青年運動的飛彈射程內。

XAnalysts執行長Mukesh Sahdev形容，荷莫茲海峽封閉有如「心臟病全面發作」，而青年運動對沙烏地石油基礎設施與紅海出口通道的威脅，無異於「切斷原本能成功穩住病情的繞道手術」。