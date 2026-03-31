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鋁廠挨轟供應中斷 恐變長期危機
國際鋁價30日早盤大漲，因伊朗襲擊了中東占全球產量比重極高的兩處生產基地，恐加劇斷供危機。
倫敦金屬交易所（LME）鋁價一度大漲 6%，至每噸3,492美元，後來漲幅收斂至3.8%，報每噸3,422.50美元。許多鋁業公司股價應也隨之走高。
中東最大的鋁生產商阿聯全球鋁業（EGA）28日表示，位於阿布達比的工廠遭受「嚴重損害」；同時，國有的巴林鋁業（Alba）也表示正評估其設施受損程度。
因中東戰火導致當地的熔煉廠無法將金屬運出，也無法運入原物料，鋁價已上漲。如今就算荷莫茲海峽重新開放，鋁廠挨轟仍可能導致供應長期中斷，使情勢進一步惡化。中東地區占全球鋁產量的比重為9%，雖不及原油或液化天然氣，但重啟鋁廠費時且成本高昂。
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