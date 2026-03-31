投資輝達 撿便宜時機到…本益比探七年低點

在中東戰爭和人工智慧（AI）基礎設施支出憂慮夾擊下，全球市值最高公司、AI晶片龍頭製造商輝達（NVIDIA）股價已從歷史高點下跌近兩成，本益比降至七年低點，比ChatGPT點燃AI熱潮前水準還低，意味現在或許是撿便宜好時機。

輝達股價27日收跌2.2%，報167.52美元，和去年10月寫下的史上最高收盤水準相比下跌19.1%，30日早盤持平。

隨著股價下跌和分析師上修未來獲利成長財測，目前輝達股票以未來12個月預估獲利計算的本益比已降至約19.6倍，是2019年初以來最低。

輝達本益比也低於美國股市標普500指數整體本益比（目前約20倍），這個現象值得關注，因為投資人給予快速成長企業的本益比，通常高於獲利成長較慢公司。LSEG數據顯示，分析師預期2026年標普500指數成分股企業整體獲利將成長19%，輝達本年度獲利成長率平均預估值則是超過七成。

市場擔心美國和以色列對伊朗開戰將使油價居高不下，隨之而來的新一波通膨可能迫使央行升息，導致金融市場全面湧現賣壓，輝達也被拖下水。另一方面，微軟、Alphabet、亞馬遜和輝達其他客戶鉅額AI基礎設施支出，可能耗時更久才能挹注營收與獲利，也讓投資人近幾個月持續感到憂心。

這些憂慮已導致輝達市值蒸發8,000多億美元，目前降至4兆美元左右。展望未來，Triple D Trading自營交易員迪克（Dennis Dick）表示，繼AI可能導致競爭加劇並衝擊利潤率的憂慮拖累軟體公司股價近幾個月下跌後，AI技術未來發展可能為硬體技術業者帶來類似影響。

迪克說：「無論任何技術都可能被顛覆，輝達也不例外，這是當前的風險因子…目前的一切都仰賴輝達晶片，但這不意味二或三年後情況也是如此。一切都瞬息萬變，我認為這是市場共同憂慮。」

相較之下，B. Riley Wealth首席市場策略師霍根（Art Hogan）表示，該公司持續向客戶推薦輝達股票。霍根說：「本益比低於標普500指數，我認為不難做出決定。」

微軟本益比也已從去年8月的35倍降至目前的約20倍，Alphabet本益比為24倍，低於1月的近30倍。