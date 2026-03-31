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英國防科技業掀外流潮

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

隨著多家科技新創公司在等不到軍方合約的情況下紛紛考慮遷往海外，英國的先進國防科技正面臨流失風險，而政府的軍事支出計畫的一再延宕，也使一些公司面臨破產危機。

英國金融時報（FT）引述產業主管報導，一些企業對遲未能拿到國防部的合約漸感沮喪，並在報價上加收風險溢價。產業人士說，「這是我們十多年來經歷過最糟的商業環境」，目前的產業活動「停滯不前」，軍事支出計畫一拖再拖「迫使數十家企業遷往海外、甚至破產」。

由於擔心未來四年軍方將面臨280億英鎊的資金缺口，英國一再推遲原定去年秋天公布的十年國防投資計畫（DIP）。

一些在英國設立分支的歐陸國防新創企業也感受到這種沮喪氛圍，包括德國無人機製造商Helsing、Stark和Quantum Systems和無人地面車輛生產商ARX Robotics，以及葡萄牙無人機製造商Tekever等公司，原本是被英國政府釋出採購無人機技術的訊號所吸引。一家德國國防新創公司的高層說，英國已公布其戰略、計畫及時間表，但現在什麼都沒發生，「政府只會說漂亮話，卻什麼都沒做」。

無人機 葡萄牙 新創企業

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