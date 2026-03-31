快訊

陽光行動／難以監管…恐重演馬桶商標軍火！國安採購限制性招標惹議

今35度高溫熱如夏！明天雷雨由北往南開轟 清明連假強對流威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

法新創融資買 AI 一哥晶片 發債籌得8.3億美元 採購13,800顆晶片

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
法國AI新創Mistral宣布，已透過發新債籌得8.3億美元，將為新資料中心購買13,800顆輝達晶片。（路透）
法國AI新創Mistral宣布，已透過發新債籌得8.3億美元，將為新資料中心購買13,800顆輝達晶片。（路透）

法國人工智慧（AI）新創Mistral 30日宣布，已透過發新債籌得8.3億美元，將為新資料中心購買13,800顆輝達（NVIDIA）晶片。

Mistral去年2月選擇巴黎近郊的布呂耶爾勒沙泰勒（Bruyeres-le-Chatel）鎮，興建首座資料中心。該資料中心將由13,800顆輝達的GB300 GPU驅動，總容量為44MW（千瓩），預計今年第2季投入運作。

這是Mistral首次舉債行動，由法國巴黎銀行（BNP Paribas）、東方匯理銀行（Credit Agricole CIB）、滙豐銀行和三菱日聯金融集團在內的七家銀行提供融資。

Mistral上月也宣布，將在瑞典興建第二座資料中心。該資料中心規模達12億歐元（13.8億美元），可提供23MW算力，預計明年上線，未來五年可創造逾20億歐元營收。Mistral日前表示，計劃支出40億歐元（46億美元）打造AI基建，目標在2027年底前，在歐洲各地建立總容量達200MW算力。

Mistral執行長孟施（Arthur Mensch）表示，「擴大歐洲基礎設施規模，對於增強我們客戶的實力、確保AI創新性和自主權留在歐洲，至關緊要」。

美國總統川普去年重返白宮後，歐洲的主權AI需求隨之升溫。Mistral為法國軍方提供AI模型，並將自己定位為美國AI領先企業的歐洲替代方案，為尋求更大程度科技自主的政府和企業，提供模型和基礎設施等「全端」服務。該公司過半營收來自歐洲。

Dealroom數據顯示，Mistral是歐洲資金最充足的大型語言模型（LLM）業者，至今已籌得29億美元。其他歐洲AI新創也日益籌得更多資金，今年以來，英國資料中心業者Nscale籌得20億美元，自駕新創Wayve籌得12億美元；法國的先進機器智慧實驗室（AMI）也籌得10億美元。

法國 白宮 輝達

延伸閱讀

Anthropic 資料中心錢來也 旗下新模型帶來風險 資安股聞訊重挫

Meta資料中心投資大加碼 廣達、鴻海等有望沾光

伊朗戰爭將AI榮景切成兩塊

相關新聞

小摩、品浩 預期美債反彈

美債本月邁向2024年10月來最慘重的單月跌幅，反映市場憂心聯準會（Fed）今年底前可能轉而升息。不過，品浩（Pimco）、摩根大通（JPMorgan Chase）等資產管理公司轉為經濟走緩預做準備。他們認為，債市會因此反彈，並導致殖利率回落。

投資輝達 撿便宜時機到…本益比探七年低點

在中東戰爭和人工智慧（AI）基礎設施支出憂慮夾擊下，全球市值最高公司、AI晶片龍頭製造商輝達（NVIDIA）股價已從歷史高點下跌近兩成，本益比降至七年低點，比ChatGPT點燃AI熱潮前水準還低，意味現在或許是撿便宜好時機。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

私募信貸風險增 美方要管

私募信貸市場陷入動盪不安，知情人士透露，美國財政部預計在未來幾周，與國內外的保險監管機構開會商討。

WTO 部長會未能達成協議 電商延長暫免關稅破局

世界貿易組織（WTO）在喀麥隆舉行的第14次部長會未能將電子商務暫免關稅規定再予延長，使WTO的自由貿易使命再受重創。由於談判破局，這項暫免關稅制度將於3月底屆滿。而且這次會議也未能就改革計畫達成共識，讓日益遭到經濟民族主義邊緣化的WTO，面臨更大壓力。

法新創融資買 AI 一哥晶片 發債籌得8.3億美元 採購13,800顆晶片

法國人工智慧（AI）新創Mistral 30日宣布，已透過發新債籌得8.3億美元，將為新資料中心購買13,800顆輝達（NVIDIA）晶片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。