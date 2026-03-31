法新創融資買 AI 一哥晶片 發債籌得8.3億美元 採購13,800顆晶片

法國人工智慧（AI）新創Mistral 30日宣布，已透過發新債籌得8.3億美元，將為新資料中心購買13,800顆輝達（NVIDIA）晶片。

Mistral去年2月選擇巴黎近郊的布呂耶爾勒沙泰勒（Bruyeres-le-Chatel）鎮，興建首座資料中心。該資料中心將由13,800顆輝達的GB300 GPU驅動，總容量為44MW（千瓩），預計今年第2季投入運作。

這是Mistral首次舉債行動，由法國巴黎銀行（BNP Paribas）、東方匯理銀行（Credit Agricole CIB）、滙豐銀行和三菱日聯金融集團在內的七家銀行提供融資。

Mistral上月也宣布，將在瑞典興建第二座資料中心。該資料中心規模達12億歐元（13.8億美元），可提供23MW算力，預計明年上線，未來五年可創造逾20億歐元營收。Mistral日前表示，計劃支出40億歐元（46億美元）打造AI基建，目標在2027年底前，在歐洲各地建立總容量達200MW算力。

Mistral執行長孟施（Arthur Mensch）表示，「擴大歐洲基礎設施規模，對於增強我們客戶的實力、確保AI創新性和自主權留在歐洲，至關緊要」。

美國總統川普去年重返白宮後，歐洲的主權AI需求隨之升溫。Mistral為法國軍方提供AI模型，並將自己定位為美國AI領先企業的歐洲替代方案，為尋求更大程度科技自主的政府和企業，提供模型和基礎設施等「全端」服務。該公司過半營收來自歐洲。

Dealroom數據顯示，Mistral是歐洲資金最充足的大型語言模型（LLM）業者，至今已籌得29億美元。其他歐洲AI新創也日益籌得更多資金，今年以來，英國資料中心業者Nscale籌得20億美元，自駕新創Wayve籌得12億美元；法國的先進機器智慧實驗室（AMI）也籌得10億美元。