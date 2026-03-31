私募信貸風險增 美方要管

私募信貸市場陷入動盪不安，知情人士透露，美國財政部預計在未來幾周，與國內外的保險監管機構開會商討。

消息人士說，財長貝森特1月起研擬，從第2季開始與保險監管機構展開定期磋商。首場會議最快可能在4月1日宣布。近幾周來私募信貸的流動性、透明度、借貸原則引發憂慮，撼動投資人對這個產業的信心；私募信貸是銀行以外的放款業者、規模達2兆美元。

與會者將依據首場會議的結果，決定未來討論的範疇與方向，以改善對私募信貸業者的監管透明度。財政部並非保險業的直接監管機關，貝森特尋求讓財政部成為全美50州保險監管機構的中央召集機關。

財政部官員急欲知道監管機構的回饋意見，包括基金槓桿、私人信貸評等的一致性、離岸再保險的使用、私募信貸市場投資的流動性等。經過一系列磋商後，才會發布政策。

貝森特2月在美國達拉斯經濟俱樂部表示，想評估私募信貸是否在整體經濟引發任何效應？如何影響受到監管的體系，要避免情勢蔓延。