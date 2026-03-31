快訊

陽光行動／難以監管…恐重演馬桶商標軍火！國安採購限制性招標惹議

今35度高溫熱如夏！明天雷雨由北往南開轟 清明連假強對流威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

私募信貸風險增 美方要管

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

私募信貸市場陷入動盪不安，知情人士透露，美國財政部預計在未來幾周，與國內外的保險監管機構開會商討。

消息人士說，財長貝森特1月起研擬，從第2季開始與保險監管機構展開定期磋商。首場會議最快可能在4月1日宣布。近幾周來私募信貸的流動性、透明度、借貸原則引發憂慮，撼動投資人對這個產業的信心；私募信貸是銀行以外的放款業者、規模達2兆美元。

與會者將依據首場會議的結果，決定未來討論的範疇與方向，以改善對私募信貸業者的監管透明度。財政部並非保險業的直接監管機關，貝森特尋求讓財政部成為全美50州保險監管機構的中央召集機關。

財政部官員急欲知道監管機構的回饋意見，包括基金槓桿、私人信貸評等的一致性、離岸再保險的使用、私募信貸市場投資的流動性等。經過一系列磋商後，才會發布政策。

貝森特2月在美國達拉斯經濟俱樂部表示，想評估私募信貸是否在整體經濟引發任何效應？如何影響受到監管的體系，要避免情勢蔓延。

投資人 美方 貝森特

延伸閱讀

私募信貸爆贖回潮 法人：未現系統性風險 布局主動非投等債ETF抗波動

國發會：首期信保機制目標籌資12億美元 拚6月上路

（會員內容不上線）股海自由行／低軌衛星、散熱鏈 長線可期

科技 ETF 搭太空題材強勢升空 第一金太空衛星周漲5.3%

相關新聞

小摩、品浩 預期美債反彈

美債本月邁向2024年10月來最慘重的單月跌幅，反映市場憂心聯準會（Fed）今年底前可能轉而升息。不過，品浩（Pimco）、摩根大通（JPMorgan Chase）等資產管理公司轉為經濟走緩預做準備。他們認為，債市會因此反彈，並導致殖利率回落。

投資輝達 撿便宜時機到…本益比探七年低點

在中東戰爭和人工智慧（AI）基礎設施支出憂慮夾擊下，全球市值最高公司、AI晶片龍頭製造商輝達（NVIDIA）股價已從歷史高點下跌近兩成，本益比降至七年低點，比ChatGPT點燃AI熱潮前水準還低，意味現在或許是撿便宜好時機。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

私募信貸風險增 美方要管

私募信貸市場陷入動盪不安，知情人士透露，美國財政部預計在未來幾周，與國內外的保險監管機構開會商討。

WTO 部長會未能達成協議 電商延長暫免關稅破局

世界貿易組織（WTO）在喀麥隆舉行的第14次部長會未能將電子商務暫免關稅規定再予延長，使WTO的自由貿易使命再受重創。由於談判破局，這項暫免關稅制度將於3月底屆滿。而且這次會議也未能就改革計畫達成共識，讓日益遭到經濟民族主義邊緣化的WTO，面臨更大壓力。

法新創融資買 AI 一哥晶片 發債籌得8.3億美元 採購13,800顆晶片

法國人工智慧（AI）新創Mistral 30日宣布，已透過發新債籌得8.3億美元，將為新資料中心購買13,800顆輝達（NVIDIA）晶片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。