WTO 部長會未能達成協議 電商延長暫免關稅破局

世界貿易組織（WTO）在喀麥隆舉行的第14次部長會未能將電子商務暫免關稅規定再予延長，使WTO的自由貿易使命再受重創。由於談判破局，這項暫免關稅制度將於3月底屆滿。而且這次會議也未能就改革計畫達成共識，讓日益遭到經濟民族主義邊緣化的WTO，面臨更大壓力。

WTO電子商務暫免關稅制度從1998年開始實施，每兩年更新一次，28年來從未間斷；現在這項貿易已占全球服務類出口額的一半以上。這次會議共為期四天，最後一天的議程從29日午夜一直持續到30日。美國及其他一些國家提議將這項暫免關稅制度永久性延長，但巴西反對數位下載與串流等電子傳輸貿易暫免關稅，使得會談破局。會議主席喀麥隆貿易部長阿坦加納30日在會後表示，「我們已耗盡了時間」。

巴西原先主張延長兩年，美國主張永久性延長；之後巴西又提議延長四年，並在中途進行檢討，但並未獲得各國支持。開發中國家普遍反對長期性的延長作法，認為暫免關稅將影響稅收。

WTO祕書長伊衞拉表示，WTO總部可能繼續考慮一些尚未完成的事務。她並表示，WTO希望能恢復暫免關稅制度，並表示巴西與美國正試圖對此達成協議。

WTO並表示，一些改革計畫在會議時間耗盡之前已有進展，包括重新制定補貼透明化規則，並簡化決策程序等，預料將於5月在日內瓦總部繼續協商。

美國官員與企業團體對於談判弄僵深表挫折。英國商業貿易大臣凱爾形容此事為「全球貿易的重大挫敗」。國際商會祕書長丹頓表示，這項會議未能針對電子商務免關稅達成協議，「可能產生更多的政策不確定性。現在需要採取決定性的努力，在日內瓦恢復會談，不得遲延。恢復電子商務暫免關稅必須是立即性的優先要務」。

貿易分析家洛克維爾表示，WTO會談陷入僵局，將能提昇跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等替代性貿易架構的重要性，這些架構能夠立即針對電子商務架構達成協議。