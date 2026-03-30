印度受中東戰火衝擊 盧比對美元匯率首度跌破95

中東衝突延燒，導致全球油價不斷上漲，印度經濟受到波及，印度盧比對美元的匯率今天首度跌破95大關，股市上市公司市值也在單日內蒸發約10兆盧比（約新台幣3.36兆元）。

美國、以色列與伊朗間的衝突不見停歇，在船隻仍無法完全自由於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）往來的情況下，全球能源運輸大受衝擊，油價居高不下。

印度時報（Times of India）指出，在中東緊張局勢加劇之際，原油價格不斷上漲，布倫特原油（Brent Crude）價格今天上漲3%，每桶逼近115美元（約新台幣3680元），且若衝突持續到年中，導致荷莫茲海峽通行依舊受阻，油價還可能飆到每桶200美元（約新台幣6400元）。

由於油價遲遲未降，外資持續外流，投資人對印度經濟前景的擔憂日益加劇，讓印度盧比受到持續性的衝擊。印度盧比對美元的匯率，今天盤中下跌0.3%，達到95.20，首次跌破95大關。

由於投資不確定性增加，印度等新興投資市場的資金進一步外流。孟買證券交易所敏感指數（Sensexindex）今天下跌1635.67點，收在7萬1947.55點，跌幅2.22%； 印度基準股價指數（Nifty 50）今天下跌488.2點，收在2萬2331.4點，跌幅2.14%。

新德里電視台（NDTV）報導，印度股市今天持續下跌，上市公司市值在單日蒸發10兆盧比。

印度盧比3月已下跌超過4%，有可能創下近7年單月最差紀錄，分析師告訴今日印度（India Today），除非油價明顯回跌，或外資流動出現逆轉，否則盧比仍面臨繼續貶值的壓力。