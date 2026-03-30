美股早盤／川普透露美伊談判有「重大進展」 道瓊一度漲逾400點

美國總統川普透露美國與伊朗談判取得進展，點燃戰爭即將畫下句點的希望，激勵美國股市30日早盤上揚，道瓊工業指數一度漲逾400點。

道瓊指數30日早盤漲404.78點或0.9%，報45,571.42點，標普500指數也漲0.9%至6,426.04點，那斯達克綜合指數漲0.86%；費城半導體指數逆勢跌逾1%，成分股台積電ADR跌1.3%左右，輝達（Nvidia）股價則小漲。

川普30日在社群媒體Truth Social上表示，美國正與「一個較理性的新政權就終結伊朗軍事行動認真協商」，「已取得重大進展」。不過，川普也警告，如果未立即達成協議，荷莫茲海峽未立即「恢復營業」，美國將轟炸並徹底摧毀伊朗所有發電廠、油井和哈格島。

國際油價30日盤中也上揚，布蘭特原油期貨價格一度漲近4%，報每桶116.89美元，西德州原油期貨最多漲破每桶103美元。交易員近幾周一直擔心，能源價格上漲可能衝擊經濟。

4月3日是耶穌受難日，美股當天休市，但美國仍訂當天上午公布3月就業報告。