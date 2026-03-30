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韓國擬祭35年來僅見全國行車管制 應對油價飆漲

中央社／ 首爾29日綜合外電報導

韓國高階官員表示，若國際能源價格續揚，政府考慮將行車管制擴大至全國實施，若上路將是35年來僅見。首爾當局正設法因應伊朗戰爭引發的能源供應吃緊，同時壓抑能源需求。

路透社報導，韓國財政部長具潤哲今天說，若原油價格從目前每桶100至110美元，上漲至約120至130美元，當局可能將針對公部門實施的行車管制擴大至全國。

該措施若上路，將是1991年波斯灣戰爭以來韓國首次實施全國行車管制。當時首爾採取每10天輪換一次的車輛限行措施，以節約能源。

具潤哲接受韓國當地廣播電台專訪時說，若中東情勢惡化，能源安全危機警報將升至4級當中次高的第三級「警戒」階段，「屆時我們需要開始限制（能源）消耗」。

他補充說，政府也可能考慮進一步調降燃料稅，減輕家庭負擔。

財政部今天另外發布新聞稿指出，尚未決定對一般民眾採取強制行車管制措施，強調當局將視能源供應和整體經濟條件再決定。

韓國約70%原油進口仰賴中東，因此對中東情勢緊張引發能源供應受擾和油價波動特別有感。

首爾上週針對公部門實施「車輛限行5部制」，依車牌尾數分5組，每週有1天不得上路，目前是公家機關車輛尾數1、6星期一不得上路，2、7星期二，3、8星期三，4、9星期四，5、0星期五不得上路。

韓國車輛限行制度分為2部制、5部制、10部制，依車牌尾數分組，是在特定日期（不含週六日）限制部分車輛上路的交管措施，試圖在能源危機或空污嚴重時降低能源消耗。

原油價格 中東情勢 首爾

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