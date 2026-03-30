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記憶體族群非被Google嚇趴？ 駐台分析師點出市況反轉真正原因

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
記憶體類股近來反轉下跌，美光股價已從歷史高點回跌逾24%。路透
記憶體類股近來反轉下跌，美光股價已從歷史高點回跌逾24%。路透

記憶體晶片類股近來持續下跌，Google發表號稱能大幅降低大語言模型（LLM）記憶體需求的TurboQuant壓縮演算法，被視為這些股票湧現賣壓的導火線，但這可能不是真正原因。分析師認為，記憶體類股下跌是因為部分智慧手機記憶體價格停止上漲，買家拒絕接受高價，是經驗豐富記憶體周期投資人拋售股票前尋找的第一個跡象。

駐台北金融分析師奈斯泰德（Dan Nystedt）在社群媒體X上表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）和NAND價格高漲，使中低階手機生產成本過高。一些智慧手機製造商如今終於對這些高價說「不」，計劃2026年減少甚至完全不推出中低階手機。

奈斯泰德表示，記憶體是周期性很強的產業，這些周期也被稱為「豬周期」。豬肉價格高漲會促使豬農養更多豬，但飼育需要時間。一旦新豬肉一次全部流入市場，價格就會暴跌。

在DRAM和NAND領域，「飼育期」是指打造新工廠的漫長等待時間。奈斯泰德指出，記憶體業者會在價格高漲時競相擴產，但所有企業同時提高產量時，新供給會導致價格再次大跌。價格回升會帶動周期捲土重來，無論記憶體晶片或豬肉都是如此。

奈斯泰德認為記憶體晶片熱潮似乎仍處於初期階段，而且持續時間可能比一般周期還長，以「超級周期」形容很貼切，原因是人工智慧（AI）資料中心開發規模巨大。奈斯泰德表示，記憶體類股很可能恢復活力，但投資人應關注走勢。如果反彈持續面臨賣壓，投資人應在場外觀望，等待記憶體類股重整旗鼓。

根據集邦科技（TrendForce）上周公布的數據，DRAM現貨價格上漲動能受限，3月24日止一周DDR4和DDR5記憶體價格全面下跌，主流顆粒DDR4 1Gx8 3200MT/s價格下滑0.29%。科技媒體Wccftech則報導，美國許多零售商DDR5記憶體價格大跌，降幅上看100美元。

同樣下跌的還有記憶體晶片業者股價，美光股價日前攀上471.34美元的歷史高點後已回跌逾24%，晟碟（SanDisk）股價也從777.6美元的高點下跌近21%。美國銀行（Bank of America）分析師認為，記憶體類股已賣過頭。

智慧手機 語言模型 分析師

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