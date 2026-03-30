葉門叛軍介入中東戰事 亞股多收低

隨著葉門叛軍「青年運動」介入中東地區衝突可能威脅到另一重要航道曼德海峽，恐使該區域石油出口及航運面臨更高風險，投資人益發擔心美國派地面部隊赴中東，亞股今天多收低。

法新社報導，這場中東衝突進入第5週，「青年運動」（Houthi）28日宣布已對以色列多個戰略目標發射「一連串巡弋飛彈及無人機」，引發外界擔憂中東緊張進一步升高。

沙烏地阿拉伯已將多數石油出口改為航經紅海（Red Sea），避開荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），但這些攻擊可能使戰事擴大至紅海。全球約1/5的原油與液化天然氣（LNG）運輸必須經過荷莫茲海峽，該航道目前幾乎被伊朗封鎖。

相關消息帶動國際油價今天觸及3月初美以聯手空襲伊朗以來最高價位，西德州與布蘭特原油期貨盤中勁揚逾3%。布蘭特原油一度逼近每桶117美元，隨後稍微回落。

美國總統川普（Donald Trump）接受「金融時報」（Financial Times）訪問表示，他考慮「取得伊朗油田」，並透露美軍可「非常輕易」控制伊朗哈格島（Kharg Island），這番話使市場緊張情緒加劇。

川普告訴「金融時報」：「也許我們會拿下哈格島，也許不會，我們有很多選項。」他還說，這代表「我們必須在那裡（哈格島）駐守一段時日」。

國際油價飆漲和中東戰事遲未平息，使投資人擔心通膨惡化將衝擊全球經濟，全球股市因此承壓。

東京、香港、台北、首爾、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市收黑，上海股市收紅。

墨爾本券商激石集團（Pepperstone Group）研究主管魏斯頓（Chris Weston）指出：「市場正在消化原油定價續升和此事對經濟造成的後果。投資人也持續關注短期內通膨預期升高、利率市場震盪、供給吃緊和庫存疑慮，以及這些事件對3、4月經濟數據與企業獲利的潛在衝擊。」