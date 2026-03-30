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中東衝突亞洲港錨地船舶增 新加坡專家分析銀行對物流曝險受矚

中央社／ 記者吳昇鴻新加坡30日專電
中東衝突影響航運，在全球轉運樞紐的新加坡，等待船隻數量增加。（路透）
中東衝突影響航運，在全球轉運樞紐的新加坡，等待船隻數量增加。（路透）

中東衝突影響航運，在全球轉運樞紐的新加坡，等待船隻數量增加。就此區域金融中心而言，新加坡專家分析，銀行需關注對物流產業的涉險程度，長期戰爭可能衝擊石化產業，但新加坡銀行降低對石油與天然氣風險承擔，使潛在性問題，仍相對可控。

中東衝突影響航運產業運作，作為世界主要轉運港的新加坡港，停靠等待的船隻數量增加。新加坡港務集團（PSA Singapore）指出，目前新加坡港口尚未出現擁堵，但集裝箱吞吐量維持強勁。

中東是全球主要的燃料生產地區，全球約25%海運石油及19%液化天然氣（LNG）貿易，都需經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸。受到航道影響，不少前往波斯灣的貨輪選擇在新加坡或馬來西亞港口錨地等待。

熟悉東南亞經貿的新加坡資深媒體人陳士銘告訴中央社，部分船隻可能是到新加坡補給燃料，星國是船隻加油重要據點之一，也有業者可能在等待局勢更明朗後再決定是否改道，情勢每天都在變化，加上油價波動，對於整體運輸產業的衝擊力道仍不好預測。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）資深分析師郭術甯接受中央社訪問表示，在評估一場長期衝突如何影響銀行在內的產業時，首先要評估這場衝突帶來的直接與間接影響，以及衝突可能持續的時間。

「如果從直接影響來看，需要注意銀行對運輸與物流產業的曝險，以及來自石油與天然氣產業的風險」，郭術甯指出，同時需考慮通膨壓力，這可能會抑制消費者支出，製造業也可能受到影響，油價上升會讓生產成本變高，影響整個製造過程。

新加坡被視為具備區域金融中心角色和總部中樞地位。郭術甯表示，雖然長期戰爭可能影響石化產業，但新加坡的銀行降低對石油與天然氣的曝險，並逐步轉向符合ESG的投資組合，以達成淨零排放目標。整體而言，對該產業的曝險已下降，石油與天然氣相關的直接風險仍屬可控，銀行的現有獲利能力仍可吸收衝擊，這有助於維持資本基礎，而這正是新加坡銀行一項核心優勢。

因中東局勢使全球能源市場造成壓力，新加坡副總理顏金勇日前表示，能源是推動經濟的核心，全球通膨壓力若升高，新加坡身為高度開放經濟體難置身事外；將強化能源多元化布局，包括太陽能、氫能與核能等，以尋求更多替代能源。

衝突 天然氣 金融中心

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