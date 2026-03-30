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中東戰火致油氣飆漲 G7財經首長商討對策
在國際油價與天然氣價格持續飆升之際，法國政府表示，七大工業國集團（G7）部長今天將舉行會談，針對中東戰爭造成的經濟後果進行討論。
法新社報導，美國與以色列於2月底對伊朗發動攻擊，德黑蘭隨後鎖定區域內的原油出口國展開反擊，並中斷經由波斯灣的運輸。
能源供應緊縮已推升油氣價格，並對無數產業的供應鏈造成嚴重的連鎖反應。
法國經濟部長勒斯鳩（Roland Lescure）表示，這場將以視訊方式舉行的G7會議，參與者將包括各國能源與財政部長、央行總裁，以及其他國際機構首長。
勒斯鳩27日在記者會上表示：「各方的應對策略已出現分歧，這主要與各自面臨這場危機的曝險程度不同有關。」他並強調，亞洲地區正面臨極高的動盪風險。
他說：「這正是我們希望召集G7財政部長、能源部長及各國央行總裁舉行會談的原因之一。」
他還說，此舉是為了針對金融市場與整體經濟受到的衝擊交換意見。隨後他向當地媒體透露，這是半個世紀以來，G7首次採用這種會議形式。
G7是一個由美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利與日本組成的非正式組織，有助於形塑全球最富裕國家群體的政策辯論。
美國已尋求G7的支持，以協助阻止伊朗對荷莫茲海峽（trait of Hormuz）航運路線的封鎖。
G7外交部長上週會後表示，伊朗恢復荷莫茲海峽的自由通行具有「絕對必要性」，並呼籲停止對民用基礎設施的攻擊。
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