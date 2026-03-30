快訊

0330-0405「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「順到讓人羨慕」：賺錢機會自動上門

祝福「鄭習會」趙少康：能讓北京承諾「1事」就史上留名了

注意！華航明起「行動電源限帶2顆」 7家台灣國籍航空公司新規一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火致油氣飆漲 G7財經首長商討對策

中央社／ 巴黎30日綜合外電報導

國際油價與天然氣價格持續飆升之際，法國政府表示，七大工業國集團（G7）部長今天將舉行會談，針對中東戰爭造成的經濟後果進行討論。

法新社報導，美國與以色列於2月底對伊朗發動攻擊，德黑蘭隨後鎖定區域內的原油出口國展開反擊，並中斷經由波斯灣的運輸。

能源供應緊縮已推升油氣價格，並對無數產業的供應鏈造成嚴重的連鎖反應。

法國經濟部長勒斯鳩（Roland Lescure）表示，這場將以視訊方式舉行的G7會議，參與者將包括各國能源與財政部長、央行總裁，以及其他國際機構首長。

勒斯鳩27日在記者會上表示：「各方的應對策略已出現分歧，這主要與各自面臨這場危機的曝險程度不同有關。」他並強調，亞洲地區正面臨極高的動盪風險。

他說：「這正是我們希望召集G7財政部長、能源部長及各國央行總裁舉行會談的原因之一。」

他還說，此舉是為了針對金融市場與整體經濟受到的衝擊交換意見。隨後他向當地媒體透露，這是半個世紀以來，G7首次採用這種會議形式。

G7是一個由美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利與日本組成的非正式組織，有助於形塑全球最富裕國家群體的政策辯論。

美國已尋求G7的支持，以協助阻止伊朗對荷莫茲海峽（trait of Hormuz）航運路線的封鎖。

G7外交部長上週會後表示，伊朗恢復荷莫茲海峽的自由通行具有「絕對必要性」，並呼籲停止對民用基礎設施的攻擊。

加拿大 伊朗 國際油價

延伸閱讀

油市供應遭遇兩大壓力 全球面臨停滯性通膨風暴

中東戰爭第29天…美傳準備發動地面行動 最新發展一次看

Axios：盧比歐稱伊朗戰事還要再2到4週

中東戰爭第28天》以軍攻擊伊朗核設施 最新發展一次看

相關新聞

戰爭如何收場？川普戰略模糊令市場頭疼 克雷默示警：美股恐跌逾20%

財經媒體CNBC知名節目主持人克雷默（Jim Cramer）警告，中東戰事在短短四周內，從有限空襲可能演變為長期地面戰，美股正面臨進一步下跌壓力。

中東戰火燒出煤炭復活潮！各國發電倒退嚕

中東戰事擴大，衝擊能源市場，全球天然氣供應再度吃緊，促使多國發電重心轉向被視為最骯髒化石燃料的煤炭。氣候談判數十年來致力於淘汰煤炭，如今情勢恐逆轉多年減碳進展。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

全球海運哪裡最脆弱？ 經濟學人推演13條海道 台海戰爭影響劇烈

在伊朗戰事致使荷莫茲海峽實質停擺後，《經濟學人》雜誌分析若13條全球航運要道受阻的潛在衝擊與因應之道，發現若台海爆發戰爭、導致亞洲與澳洲之間多條海峽同步受阻，船舶將被迫大幅改道，受影響航程平均長度將暴增58%，為影響劇烈的情境之一。

印度盧比自歷史低點強彈 央行強制縮減銀行美元部位

印度盧比周一創下2月以來最大漲幅，印度央行祭出打擊投機的手段，引發銀行湧現美元拋售潮，拉抬盧比從歷史低點反彈。

因應能源危機可能爆發 南韓擬重啟35年來僅見行車管制措施

南韓財政部長具潤哲表示，若油價漲破每桶 120 美元，南韓可能將行車管制擴大至一般民眾，以緩和伊朗戰爭對能源供應吃緊的衝擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。