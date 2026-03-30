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石油危機曝脆弱性 學者：越南核能、綠色運輸轉捩點

中央社／ 河內30日專電

石油危機下，越南顯露能源儲備不足等弱點，引起國內能源安全反思。越南日前正式與俄國簽訂核能發電廠興建協議，並加速綠色公共運輸、電動車政策。學者分析，伊朗衝突是越南能源安全和綠色運輸政策的轉捩點。

中東衝突導致荷莫茲海峽的石油運輸屢次中斷，全球油價上漲，使得越南和其他經濟體的汽油價格上漲。

與區域內其他國家相比，越南經濟屬於能源密集經濟，這意味著全球油價波動會較快傳導至國內成本。越南也為能源淨進口國，約85%的原油進口來自科威特

儘管越南政府立即在2月油價暴增後祭出一系列緊急措施穩定油價並擴增石油供應來源，但這場危機仍揭露越南能源安全問題，也成為該國新能源安全政策的轉捩點。

即將於4月初退休的總理范明正（Phạm MinhChính）25日飛往莫斯科與總統普丁會面，能源是關鍵議題，凸顯局勢緊迫性。

期間兩國簽署了合作興建「寧順1號」核電廠協議，是越南2024年重啟核電後的正式建設協議，普丁稱其為「突破性的決定」。越方目標是在2030年底或2031年底前完成，總裝置容量2400MW。

其實早在2009年，越南國會就已批准在寧順省興建兩座核電廠，當時計畫寧順1號交給俄羅斯國家原子能公司（Rosatom），寧順2號委由日本。

然而2016年11月，國會投票決定全面暫停核電計畫，原因是預算壓力及因福島核災引起的安全疑慮。

2024年，越南經濟發展快速，缺電狀況嚴峻，加之全球減碳壓力，國會通過決議，重啟寧順核電計畫。然而去年底，日本宣布，由於無法在越南要求的期限內完工，退出寧順2號。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-YusofIshak Institute）越南項目高級研究員黎鴻協（Le HongHiep）在今天撰寫的分析中指出，「伊朗衝突凸顯越南能源安全與外交政策的脆弱性」。

若戰爭無法盡快結束，越南將因嚴重依賴進口石油和原油而導致成長計畫將面臨長期經濟挑戰。黎鴻協指出，越南去年進口了價值77.4億美元（1415萬噸）的原油和價值68.2億美元（996萬噸）的石油產品。

越南儲備則是另一大隱憂。黎鴻協表示，國內能源儲備僅夠不到30天的消費量，遠低於區域內其他國家，「薄弱的儲備使越南極易受到長期能源中斷的影響」。

該學者分析，這場危機對越南的能源戰略和外交政策有著深遠的影響。它可能加速河內向核能和再生能源轉型，以減少對石油和天然氣進口的依賴。此外，越南可能會加強推廣電動車，並擴大國家石油儲備，以更好地抵禦未來的衝擊。

范明正3月初成立了能源安全工作小組，確保能源供應穩定，強調實現能源進口多元化，包括澳洲、日本、韓國、阿聯酋等。向美國購入液化天然氣也是重要方向，同時能平衡雙邊貿易；同時，與俄國的能源合作預計也將只增不減

越通社也寫道，中東石油危機是越南綠色運輸發展的轉捩點。19日，范明正發布指令，呼籲加快推廣電動車，擴大充電樁等基礎設施，鼓勵電動車的生產和使用，推進公共交通電氣化。

可以說，中東戰爭為河內夏季即將上路的市中心蛋黃區限制燃油機車通行政策，大幅增加了推力。部分之前觀望是否換電動車的民眾也開始準備。

河內市民阿勇（Dũng）告訴中央社，他最近開始張貼出售機車的貼文，身邊很多朋友紛紛將燃油機車賣出。「我已經開始物色新的電動車，現在看來，政策準時上路的可能性更大了，不過充電設備還是要到位才行」。

莫斯科 科威特 能源

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