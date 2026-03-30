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受惠美元回落金價持穩 惟Fed降息希望渺茫限縮升勢

中央社／ 紐約30日綜合外電報導

金價今天隨美元走軟小幅上揚，但漲勢受到能源價格飆升的抑制。能源價格上漲加劇通膨隱憂，進一步削弱市場對美國聯邦準備理事會（Fed）今年降息的預期。

路透社報導，截至格林威治標準時間03:30，現貨黃金上漲0.3%，至每盎司4505.86美元。美國4月黃金期貨上漲0.3%，報4535.80美元。美元匯率回落，使得以美元計價的商品對持有其他貨幣的投資者而言更具吸引力。

雪梨ABC Refinery全球主管法拉佩爾（NicholasFrappell）表示：「上週黃金的價格走勢顯示出對超賣行為的反應，且近期跌勢可能出現反轉。」

「然而，這仍需透過本週的價格走勢來確認。鑑於重大新聞頻傳，預期市場將會出現波動是最穩妥的看法。」

在葉門青年運動（Houthis）週末對以色列發動攻擊後，布倫特原油飆升至每桶115美元以上，擴大了當前的戰爭規模並加劇通膨憂慮。該原油合約在3月份迄今已上漲60%，創下史上最大單月漲幅。

交易員認為美國今年降息的可能性微乎其微，因為能源價格上漲恐將轉化為更廣泛的通膨，限制貨幣寬鬆的空間。相比之下，在衝突爆發前，市場預期會有兩次降息。

雖然通膨通常會增強黃金作為避險工具的吸引力，但高利率環境卻會壓抑這種不生息金屬的需求。

黃金本月迄今已下跌逾14%，創下2008年10月以來最劇烈的單月跌幅。這主要是受到美元走強的壓力，自2月28日美以對伊朗戰爭爆發以來，美元指數已上漲超過 2%。

法拉佩爾表示：「黃金表現不佳的背後，是利率預期的巨大變化…美元因此而走強。」

現貨白銀上漲0.8%，報每盎司68.67美元。現貨白金上漲2.5%，報1909.45美元，鈀金則上漲3.2%，報1420.63美元。

Fed 降息 美元匯率

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