澳洲決定燃料稅減半 安撫民眾缺油恐慌

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，中東戰事導致油價飆漲，政府決定將燃料油銷售稅減半，以協助受影響的民眾。

法新社報導，艾班尼斯今天與澳洲各州及領地的領導人會商，會後宣布上述措施。

目前澳洲對每公升汽油徵收0.52澳元的銷售稅，未來3個月將減半徵收。官員表示，這項措施之下，政府將額外支出25.5億澳元（約新台幣568.65億元）。

艾班尼斯說：「我們了解國人正承受沉重壓力，我們今天讓油價更親民。」

澳洲政府表示，目前鄉間地區的燃油短缺現象，主因恐慌性搶購及配送瓶頸，請民眾無需過度擔心，澳洲仍持續進口燃油以供應大眾。

維多利亞州與塔斯馬尼亞州已宣布，民眾可免費搭乘公共運輸；艾班尼斯呼籲全國駕駛人盡量減少開車，共同節省油料。

艾班尼斯在坎培拉（Canberra）對記者說：「城市多利用大眾運輸、減少用油，我們就能調撥更多燃油支援鄉村地區所需。」