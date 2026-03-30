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巴黎協定難實現 石油巨頭道達爾2050淨零目標動搖

中央社／ 巴黎29日綜合外電報導

法國石油巨頭道達爾能源集團（TotalEnergies Group）表示，鑒於全球恐無法在2050年之前達成巴黎氣候協定規劃的淨零排放，他們也必須調整自身氣候目標作為對應。

道達爾先前表示，公司目標是在2050年底前隨整體社會一同實現淨零排放。

2015年巴黎協定（Paris Agreement）同意致力降低暖化，讓本世紀結束前的氣溫增幅相較工業化前不超過攝氏2度，力求壓在1.5度以內，因而有所謂2度或1.5度「氣候目標」。要在2050年之前大幅減少碳排來遏制暖化，只有逐步擺脫對石油、天然氣等依賴才可能達成。

路透社報導，道達爾集團的永續與策略總裁阿麥勒（Aurelien Hamelle）說：「我們已無法再按歐洲法規制定淨零轉型計畫（以符合巴黎協定），因為歐洲法規要求相關計畫需與1.5度氣候目標一致，然而科學界認為此目標已無法達成。」

被問及這究竟代表公司仍會制定新的淨零期程，或是完全放棄淨零目標時，道達爾暫未回應。

道達爾2025年的二氧化碳排放當量為3.68億公噸，其中大部分屬於所謂「範疇3」（Scope 3）的排放，即客戶燃燒所購燃料所產生的碳排。這項數字低於2024年的3.76億公噸，也符合公司將這類排放在2030年底前控制在4億公噸以下的目標。

道達爾在公司的年度永續報告中說：「然而，我們必須讓雄心與現實對照，並承認我們的社會雖的確已開始轉型，但目前速度不足以讓整體社會達成巴黎協定所追求的碳中和目標。」

「我們與社會一同實現碳中和的能力，取決於技術創新、公共政策以及消費者選擇；這也意味我們達成碳中和的路徑，必須隨全球能源體系的演變而持續重新評估與調整。」

其他如殼牌（Shell）與英國石油公司（BP）等歐洲石油巨頭，雖也訂出2050年底前將販售產品的碳排降至零的目標，但後來也表示社會脫離化石燃料的轉型速度，將是能否達標的關鍵因素。

石油 巴黎氣候協定 減少碳排

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