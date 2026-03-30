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中東戰火燒出煤炭復活潮！各國發電倒退嚕

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
中東戰事推升氣價，驅使各國轉向煤炭發電，恐逆轉減碳進程。圖為波蘭貝烏哈圖夫燃煤發電廠。路透
中東戰事推升氣價，驅使各國轉向煤炭發電，恐逆轉減碳進程。圖為波蘭貝烏哈圖夫燃煤發電廠。路透

中東戰事擴大，衝擊能源市場，全球天然氣供應再度吃緊，促使多國發電重心轉向被視為最骯髒化石燃料的煤炭。氣候談判數十年來致力於淘汰煤炭，如今情勢恐逆轉多年減碳進展。

繼俄烏戰爭後，全球四年內第二度出現天然氣供應吃緊狀況，正迫使歐亞多國回頭依賴煤炭這種「黑色燃料」：日本上週宣布將擴大使用效率較低的燃煤電廠；孟加拉與印度則已以燃煤填補能源缺口；歐洲的荷蘭、波蘭與捷克可能增加燃煤使用，德國也考慮重啟閒置的燃煤電廠以抑制電價。

高盛分析師指出，亞洲若再次遭遇大型能源衝擊，可能調整長期策略，延長煤炭使用，同時加速再生能源發展、降低對天然氣依賴。

天然氣被視為邁向零碳電力的過渡燃料，但其可靠性在俄烏戰爭後備受質疑，如今美、以攻擊伊朗及卡達天然氣廠遭報復，可能造成長期供應干擾。國際能源總署（IEA）警告，高能源價格將迫使各國政府與企業尋找替代方案，短期內煤炭需求恐上升。

儘管歐洲自2015年以來已削減約45%燃煤發電能力，但再生能源尚無法完全補足需求。倫敦證交所集團（LSEG）預估，今夏歐洲煤電發電量可能年增約20%。

亞洲恐面臨最劇烈的能源轉向。日、韓、台灣等液化天然氣進口大國，因保有龐大燃煤機組，在供氣吃緊時更有誘因轉用煤炭。而印度以戰事引發的燃料短缺為由，強化煤炭開發，要求電廠延後歲修並全力運轉至雨季來臨。全球最大煤炭生產商印度煤炭公司（Coal India Ltd.）股價近期已漲至2024年以來最高。

中國作為全球最大煤炭消費國，因長期推動能源多元化及強化國內煤炭生產，受外部衝擊影響有限；美國則因頁岩氣產量充足，天然氣價格相對穩定，但川普政府的政策支持，仍為煤炭注入動能。

IEA去年底原本預測，全球煤炭需求將在這十年間開始下降，但在戰爭衝擊下，此一預測難以實現。

孟加拉 中東戰事 天然氣價格

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