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日銀總裁關注日圓貶值影響 暗示升息可能性

中央社／ 東京30日綜合外電報導

日本中央銀行日本銀行（Bank of Japan）總裁植田和男今天表示，將密切關注日圓走勢對經濟與物價的影響。他並暗示。若因貨幣貶值導致進口成本上升，未來數月可能有升息空間。

路透社報導，日圓兌美元跌破160關卡，創2024年7月以來新低，同時引發日本最高外匯官員釋出可能干預匯市的警告。

植田和男在國會表示：「我們並不直接透過引導貨幣政策來控制匯率走勢」，「但匯率波動顯然是影響經濟與物價發展的重大因素。」

他指出，隨著企業更積極調漲價格與薪資，匯率波動對通膨的影響較以往更為顯著。

議員問及日圓走弱以至進口成本上升，是否有可能透過升息來因應。植田和男表示：「我們將密切審視匯率波動如何影響經濟成長與物價預測的可能，以及其中風險，並據此妥適地引導貨幣政策。」

日本銀行在3月會議將短期利率維持在0.75%不變，仍維持偏緊縮的政策立場，同時警告中東衝突推升油價，通膨壓力可能更為劇烈。

市場憂心日本央行對抗通膨反應遲緩，引發上週日本公債殖利率走揚。植田和男表示，若日本銀行以「適當步調」調升短期政策利率，長期利率的走勢將維持穩定。

植田和男說：「若我們的短期政策利率未能適度調整進而通膨過熱，長期殖利率恐面臨大幅走高的風險。」這代表日本央行將以堅定步伐調升政策利率。

公債殖利率 日圓 通膨

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