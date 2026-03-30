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印度盧比自歷史低點強彈 央行強制縮減銀行美元部位

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
印度央行為了捍衛盧比已消耗龐大外匯存底，也局限央行在伊朗戰爭爆發時持續干預匯市的能力。路透
印度央行為了捍衛盧比已消耗龐大外匯存底，也局限央行在伊朗戰爭爆發時持續干預匯市的能力。路透

印度盧比周一創下2月以來最大漲幅，印度央行祭出打擊投機的手段，引發銀行湧現美元拋售潮，拉抬盧比從歷史低點反彈。

印度央行上周五盤後宣布，銀行業者境內匯市的每日收盤未平倉部位不得超過 1億美元，盧比兌美元周一一度大漲 1.4%，至 93.4762。新看將於 4 月 10 日生效，迫使銀行縮減帳面規模，並限制對盧比大規模單邊放空的空間。

印度央行為了捍衛盧比已消耗龐大外匯存底，也局限央行在伊朗戰爭爆發時持續干預匯市的能力。分析師指出，最新數據顯示印度的外匯存底在 3 月前三週已縮水超過 300 億美元，部分反映了干預的成本。

CR Forex Advisors董事總經理Amit Pabari 說：「這類干預行動通常是為了迅速冷卻單邊走向的壓力，並恢復短期穩定。」他預測盧比短期內將在 92.50 至 92.80 區間震盪。

這次管制措施未必能改變盧比的整體前景。由於能源價格居高不下且貿易逆差擴大，盧比依然承受壓力。上周五，盧比貶破94 兌 1 美元大關，改寫歷史新低。

央行 銀行

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