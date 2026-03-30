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簡立峰專欄／中東戰局恐釀供應鏈危機 揭AI產業4大衝擊

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戰爭如何收場？川普戰略模糊令市場頭疼 克雷默示警：美股恐跌逾20%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
投資人最頭疼的問題是，不知道川普打算如何讓中東戰事收場。美聯社
投資人最頭疼的問題是，不知道川普打算如何讓中東戰事收場。美聯社

財經媒體CNBC知名節目主持人克雷默（Jim Cramer）警告，中東戰事在短短四周內，從有限空襲可能演變為長期地面戰，美股正面臨進一步下跌壓力。

自2月28日開戰以來，美國西德州原油（WTI）價格已飆升約50%，站上每桶100美元。克雷默指出，歷史經驗顯示，當油價在短期內翻倍時，美股往往會下跌至少20%。他也引述摩根大通資產管理公司市場及投資策略部主席Michael Cembalest的分析，印證此一模式。

美國與以色列聯手發動的攻勢，未如預期癱瘓伊朗的作戰能力。路透上周五報導，美國僅能確認伊朗飛彈庫存消耗約三分之一，意味德黑蘭仍保有持續攻擊的能力。戰事超出美國總統川普掌控，一場可望速戰速決的衝突，正轉變為缺乏盟友支援的長期消耗戰。

與此同時，美國10年期與30年期公債殖利率持續攀升，市場擔憂荷莫茲海峽供應鏈受阻將重新點燃通膨。除了石油公司因油價上漲受益外，戰爭帶來的壓力已擴散至所有投資人。

克雷默指出，當前環境對避險基金較為有利，卻不利於單純做多的投資人。他建議適度提高現金部位，以因應潛在下行風險，尤其在標普500短期震盪指標尚未進入極端超賣區（目前約-3.6%），且油價持續上漲之際。

不過，變數仍在戰事如何收場。若衝突突然降溫或結束，油價可能快速回落，市場也可能出現反彈。

路透 中東戰事 財經媒體

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