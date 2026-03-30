聽新聞
0:00 / 0:00
因應能源危機可能爆發 南韓擬重啟35年來僅見行車管制措施
南韓財政部長具潤哲表示，若油價漲破每桶 120 美元，南韓可能將行車管制擴大至一般民眾，以緩和伊朗戰爭對能源供應吃緊的衝擊。
具潤哲周日接受 KBS 電視台訪問時說：「我們正研議是否將這制度擴大至民間，鼓勵大眾配合，但我們希望戰爭能盡快結束，如此一來便無須採取這類措施。」
南韓目前已對公務員實施開車管制，按車牌最後1碼管制車輛進入政府大樓的次數。若將管制擴大至民間，這將是 1991年波斯灣戰爭以來首見的措施，也顯示居於全球科技供應鏈的南韓，對即將到來的能源衝擊甚感不安。
南韓是原油進口大國，同時也是供應亞洲及全球油品的出口大國。對於極度仰賴中東能源進口的南韓而言，伊朗衝突也會拖累經濟成長。
受惠於需求韌性，南韓 3 月初出口維持強勁成長。然而，全球原油價格飆漲推升了原物料成本，加上航運環境惡化和更廣泛的供應中斷，對貿易造成沉重壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。