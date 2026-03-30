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簡立峰專欄／中東戰局恐釀供應鏈危機 揭AI產業4大衝擊

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因應能源危機可能爆發 南韓擬重啟35年來僅見行車管制措施

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
首爾街頭出現車輛排隊等候加油的景象。路透
首爾街頭出現車輛排隊等候加油的景象。路透

南韓財政部長具潤哲表示，若油價漲破每桶 120 美元，南韓可能將行車管制擴大至一般民眾，以緩和伊朗戰爭對能源供應吃緊的衝擊。

具潤哲周日接受 KBS 電視台訪問時說：「我們正研議是否將這制度擴大至民間，鼓勵大眾配合，但我們希望戰爭能盡快結束，如此一來便無須採取這類措施。」

南韓目前已對公務員實施開車管制，按車牌最後1碼管制車輛進入政府大樓的次數。若將管制擴大至民間，這將是 1991年波斯灣戰爭以來首見的措施，也顯示居於全球科技供應鏈的南韓，對即將到來的能源衝擊甚感不安。

南韓是原油進口大國，同時也是供應亞洲及全球油品的出口大國。對於極度仰賴中東能源進口的南韓而言，伊朗衝突也會拖累經濟成長。

受惠於需求韌性，南韓 3 月初出口維持強勁成長。然而，全球原油價格飆漲推升了原物料成本，加上航運環境惡化和更廣泛的供應中斷，對貿易造成沉重壓力。

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