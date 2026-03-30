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全球海運哪裡最脆弱？ 經濟學人推演13條海道 台海戰爭影響劇烈

世界日報／ 編譯盧思綸／綜合報導
《經濟學人》雜誌分析13條全球航運要道受阻的潛在衝擊與因應之道。(路透)
《經濟學人》雜誌分析13條全球航運要道受阻的潛在衝擊與因應之道。(路透)

在伊朗戰事致使荷莫茲海峽實質停擺後，《經濟學人》雜誌分析若13條全球航運要道受阻的潛在衝擊與因應之道，發現若台海爆發戰爭、導致亞洲與澳洲之間多條海峽同步受阻，船舶將被迫大幅改道，受影響航程平均長度將暴增58%，為影響劇烈的情境之一。

《經濟學人》建立一套模型，根據各國貿易數據計算各航線的海運運輸占比，列出全球13條海運貿易要道，包括荷莫茲海峽、台灣海峽、南海、蘇伊士運河、英吉利海峽等，並模擬14種封鎖情境。

結果顯示，按運輸價值計算，麻六甲海峽是全球最繁忙的海峽，但若麻六甲海峽遭封鎖，仍有其他替代路線，船舶平均航程也僅增加9%。

台灣海峽按價值計算承載約13%的海運貿易，若中斷的整體衝擊相對有限，船舶仍可繞道而行，平均約多走179公里。

但在極端情境下，若台海戰爭導致亞洲與澳洲之間多條海峽同步受阻，例如多國被迫選邊站，船舶將被迫大幅改道南半球，受影響航程平均長度將暴增58%，為影響劇烈的情境之一。

其他極端情境包括，若直布羅陀海峽和蘇伊士運河同時封閉，船舶將無法從黑海和地中海駛向其他海洋。

《經濟學人》的分析顯示，荷莫茲海峽的特殊之處在於，其他航道中斷多半只是改道問題，但若荷莫茲海峽封閉，替代路線難以承接全部流量，將有相當一部分貿易無法運輸。

從區域影響來看，美國對伊朗發動戰爭，經濟衝擊更重的可能是亞洲與歐洲。分析指出，即使其他多條重要水道遭封鎖，美國受到的影響整體仍相對有限。對美國而言，朝鮮海峽關閉的貿易衝擊最大，約14%的商業往來會受影響，但大多只需小幅繞道。

對中國來說，若東南亞多條水道關閉，將影響超過40%的海上貿易，紅海航道關閉也將影響超過25%的海上貿易。

若直布羅陀海峽與蘇伊士運河同時關閉，對歐盟將是災難性打擊，可能影響約40%的海運貿易，其中26%甚至會被直接阻斷。

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