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川普「報喜」撐盤不夠力？投資人不再照單全收 還開始反向操作

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
市場震盪加劇，投資人對美國總統川普「報喜」安撫不再照單全收。法新社
市場震盪加劇，投資人對美國總統川普「報喜」安撫不再照單全收。法新社

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示，投資人相信川普想為伊朗衝突降溫，這種信念讓3月股市免於更大跌幅。然而隨著戰事持續，市場開始擔心看不到終點。

BMO財富管理公司首席市場策略師Carol Schleif指出，這在心理上相當消耗，市場原本預期戰事能迅速結束，如今卻不得不面對現實。

近期甚至有人開始懷疑，川普過去透過釋出樂觀訊號安撫投資人的能力，是否正在減弱。

受伊朗衝突發展影響，本周市場走勢震盪劇烈，投資人一度因停火進展受到激勵，但對伊朗可能封鎖荷莫茲海峽油氣運輸的憂慮始終未散。

巴克萊分析師指出，「政策反覆與新聞疲勞，正開始嚴重削弱『川普賣權』（Trump put）的果」，並稱「局勢依然變化莫測且相當混亂」。所謂「川普賣權」，是指川普透過釋出政策轉向訊號，幫助激勵市場復甦的能力。

川普仍然回應市場壓力。他上周四宣布延長對伊朗的最後通牒，時間點正是標普500創戰事以來最大單日跌幅之後。更早之前，市場在油價、利率與股市出現恐慌後，川普延長原本48小時的最後通牒；而在上周四市場再度承壓後，又進一步將最後通牒延至4月6日。

StoneX市場分析師Fawad Razaqzada表示，投資人已不再照單全收川普說法，反而會開始反向操作，並等具體證據。

油價目前持續維持高檔。西德州原油周一一度漲破每桶103美元。巴克萊分析師指出，戰事持續時間愈長，油價衝擊帶來的停滯性通膨壓力就愈嚴重。伊朗似乎無意屈服，而以色列加強空襲，美國正增派部隊進駐。

市場仍密切關注油價是否突破每桶120美元的臨界點，這可能讓聯準會的政策重心從抗通膨轉向防衰退。

分析師 以色列 市場

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