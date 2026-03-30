中東戰事推升物價 伊朗年通膨率漲破50%

伊朗官方統計中心今天表示，截至3月中旬，伊朗的年通膨率已攀升至50.6%，較前1個月上升3個百分點。

統計中心在官方伊朗通訊社（IRNA）刊載的聲明中表示，截至伊朗曆月份Esfand，即2月20日至3月20日的12個月，通膨率達到50.6%。

相較之下，前1個月（1月21日至2月19日）通膨率則為47.5%。

法新社報導，物價上漲背景源於美國及以色列自2月28日起與伊朗開戰。當時擊斃伊朗最高領袖的空襲行動引發這場衝突，隨後戰火延燒至整個中東地區。

3月20日為伊朗諾露茲節（Nowruz），即波斯新年假期的開始。