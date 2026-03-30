中東戰事推升物價 伊朗年通膨率漲破50%
伊朗官方統計中心今天表示，截至3月中旬，伊朗的年通膨率已攀升至50.6%，較前1個月上升3個百分點。
統計中心在官方伊朗通訊社（IRNA）刊載的聲明中表示，截至伊朗曆月份Esfand，即2月20日至3月20日的12個月，通膨率達到50.6%。
相較之下，前1個月（1月21日至2月19日）通膨率則為47.5%。
法新社報導，物價上漲背景源於美國及以色列自2月28日起與伊朗開戰。當時擊斃伊朗最高領袖的空襲行動引發這場衝突，隨後戰火延燒至整個中東地區。
3月20日為伊朗諾露茲節（Nowruz），即波斯新年假期的開始。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。