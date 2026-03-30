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傳美放行俄羅斯油輪赴古巴 能源危機暫獲喘息

中央社／ 哈瓦那29日綜合外電報導

「紐約時報」引述不具名美國官員的話報導，美方放行一艘滿載原油的俄羅斯油輪前往古巴，將為這個能源與經濟危機日益惡化的島國帶來短暫緩解。

根據航運資料，這艘名為阿納托利．科洛德金號（Anatoly Kolodkin）的油輪載運73萬桶原油駛往古巴，預計將於31日抵達。

法新社報導，根據船舶追蹤網站MarineTraffic，這艘油輪已進入古巴專屬經濟區，目前位於古巴東部外海。

阿納托利．科洛德金號目前以12節航速航行，預計31日抵達古巴西部港口馬坦薩斯 （Matanzas），較先前預估的抵達時間稍晚一些。

這將是古巴自今年1月以來首次獲得石油供應，為這個人口約960萬、能源與經濟危機日益惡化的國家帶來短暫緩解。

美軍今年1月夜襲委內瑞拉，推翻左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），切斷了委內瑞拉對古巴的石油供應。

美國總統川普隨後揚言將對任何向古巴供應石油的國家徵收關稅，並表示不排除「接管」古巴的可能性。

川普27日在一場投資論壇發表演說時，強調美國在委內瑞拉和伊朗的軍事行動成功，還說「古巴是下一個（目標）」。

美國德州大學（University of Texas）古巴能源政策專家皮農（Jorge Pinon）表示，他對美國未在這艘油輪接近古巴前加以攔截感到意外。

他對記者說：「我認為現在美國試圖阻止這艘船的可能性幾乎已消失殆盡。」

他指出，一旦船隻進入古巴領海，「美國政府幾乎不可能阻止它。」

紐時引述一名不具名的美國官員指出，美國海岸防衛隊允許該油輪駛往古巴。對此，美國海岸防衛隊未回應法新社的置評要求。

在華府實施石油封鎖後，古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）祭出一系列緊急措施，以因應日益惡化的能源危機，其中包括限制燃料銷售。

燃料價格飆升、公共運輸縮減，部分航空公司也暫停飛往古巴的航班，對古巴脆弱經濟造成衝擊。

由於老舊發電廠難以滿足日常需求，古巴民眾飽受頻繁停電之苦。自2024年以來，全國已發生7次大規模停電，本月就發生了兩次，因此引發罕見抗議。

皮農說，阿納托利．科洛德金號載運的原油抵達古巴後，需要大約15至20天完成煉製，再花上5至10天將成品油配送出去。

他說：「古巴目前最迫切需要的是柴油。」

這批俄羅斯原油可提煉約25萬桶柴油，可滿足全國約12.5天需求。

能源政策 馬杜洛 油輪

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