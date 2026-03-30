鋁價早盤大漲6% 因阿聯、巴林鋁廠遭伊朗轟炸

鋁價周一早盤大漲，伊朗襲擊了中東占全球產量比重極高的兩處生產基地，恐加劇斷供危機。

倫敦金屬交易所（LME）鋁價早盤一度大漲 6%，至每噸 3,492 美元。澳洲鋁業公司的股價也隨之走高。

中東最大的鋁生產商阿聯環球鋁業（EGA）周六表示，位於阿布達比的工廠遭受「嚴重損害」；同時，國有的巴林鋁業（Alba）也表示正在評估其設施的受損程度。

因中東戰火導致當地的熔煉廠無法將金屬運出，也無法運入原物料，鋁價已經上漲。如今就算荷莫茲海峽重新開放，鋁廠挨轟仍可能導致供應長期中斷，使情勢進一步惡化。

中東地區占全球鋁產量的比重，雖不及原油或液化天然氣（LNG），但市場背景截然不同。美國和以色列2 月 28 日對伊朗動武，油氣交易者多半還在警告供應過剩的風險；然而，鋁貿易商幾個月來早在為鋁價走高做準備。