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亞股殺聲隆隆！日韓股跌逾5% 西德州油價站上102美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日韓股周一開盤連袂跌逾5%。示意圖。美聯社
日韓股周一開盤連袂跌逾5%。示意圖。美聯社

中東戰事進入第五周，市場避險情緒升高，亞股周一全面走低，南韓與日本股市領跌。

南韓Kospi指數重挫逾5%，Kosdaq下跌3.97%。日股同步走弱，日經225指數盤中一度下跌5.1%，其後跌幅收斂至約4.6%；東證指數（Topix）下跌約4.6%，以電子與銀行股賣壓最重。澳洲S&P/ASX200指數下跌1.46%，香港恆生指數期貨也低於前一交易日收盤。

市場壓力來自中東局勢升溫。葉門叛軍「青年運動」（Houthi）周末向以色列發射飛彈，首度直接介入戰事，美國也增派部隊進駐該區域，進一步推高緊張情勢。

隨著衝突延燒，油價走高。亞洲早盤西德州原油期貨上漲至每桶102美元以上，市場擔憂能源成本上升將壓縮企業獲利，特別是仰賴進口能源的日本企業，恐面臨原料取得困難與成本壓力。

東海東京情報實驗室（Tokai Tokyo Intelligence Lab）首席全球策略師Shoji Hirakawa表示，若市場預期戰事拖長，日股可能測試更低水位。

日本市場周一適逢多數企業除息日，也對指數帶來額外壓力。彭博彙編數據顯示，除息因素可能拖累東證指數約35點，日經225指數約357點。

美股期貨同步走弱，道瓊工業指數期貨下跌逾250點，跌幅0.6%，標普500與那斯達克100期貨均下跌約0.5%。美股三大指數上周五全面收黑，道瓊已進入修正區間。

指數 恆生指數 南韓

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