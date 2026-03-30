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伊朗戰事衝擊巧克力銷量 瑞士蓮成長下修

中央社／ 記者郭芳君蘇黎世30日專電

瑞士巧克力公司（Lindt & Sprüngli）蟬聯多年瑞士股王，去年業績強勁，營收長紅，原預測今年成長6%至8%。但近期受中東戰事影響，能源危機、觀光業下滑與運輸等眾多因素，下修至4%至6%，引發瑞士股市小幅波動。

瑞士蓮執行長萊希納（Adalbert Lechner）在3月的年度記者會上表示，瑞士蓮正感受到中東戰事效應，尤其對旅遊業的打擊也造成巧克力銷量下滑。杜拜和阿布達比的機場是連接歐亞澳3洲的國際航空交通樞紐。

他說，由於目前機場關閉，在機場免稅店的巧克力銷售也隨著航空交通銳減而下滑。位於倫敦、巴黎和維也納市中心的旗艦店客流量以亞洲遊客為主，目前門市的主要客戶群減少也打擊銷量。

此外，萊希納也預期，伊朗戰事造成汽油等能源上漲，歐洲本地消費者在支出方面也會更謹慎。原預測今年瑞士蓮成長6%至8%，下修至4%至6%。

瑞士蓮巧克力公司有180年經營歷史，由於品牌價值極高，公司長期穩健獲利，但自戰事開始後股價下挫。3月26日單股收盤價1萬860瑞郎（約新台幣43萬5000元）。

擁有瑞士蓮股票的投資人維茲（Julianne Wirz）接受中央社採訪表示，瑞士蓮的股東除年度配息外，也會收到巧克力禮盒作為禮物。但若是中東局勢不穩定，將考慮售出股票，「儘管巧克力的滋味很甜美」。

瑞士 能源危機 巧克力

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