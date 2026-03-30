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投資人無處可逃！油價破百引爆拋售潮 資金只剩一條路？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
油價飆升與美元走強夾擊，股債與貴金屬齊跌，投資人幾無避風港。路透
油價飆升與美元走強夾擊，股債與貴金屬齊跌，投資人幾無避風港。路透

油價格上漲推高通膨壓力，加上美國公債標售接連失利，帶動美債殖利率走高；同時，股票、貴金屬與比特幣同步走弱，市場幾乎找不到避風港，投資人除了轉向現金，選擇不多。

美東時間周五下午3時，10年期美國公債殖利率上升4.9個基點至4.439%，一個月累計已跳升約50個基點。

公債殖利率通常變動不大，如今卻出現異常波動：衡量美國公債市場預期波動的指標，近日升至去年4月以來最高水準，當時美國總統川普剛撤回多項「解放日」關稅，他形容債券交易員變得「有點緊張」。

市場最擔心的是，油價可能長時間維持在三位數。

全球基準的布蘭特原油方面，最活躍的6月期貨合約周五收在每桶105.32美元，上漲3.43美元或3.4%。雖然這只是自3月20日以來最高收盤價，但道瓊市場數據顯示，近月5月合約收在112.57美元，創2022年7月以來近月合約最高收盤，而且周一早盤再上漲3.14%到116.10美元。

隨著市場逐漸意識到伊朗衝突及其供應鏈干擾可能持續，3月全球市場壓力升高，買方面臨石油、天然氣、肥料等關鍵物資供應受阻的風險。

油價與其他大宗商品齊漲，投資人為了支付成本，開始變現資產、籌措現金，也推升美元走強。由於多數大宗商品以美元計價。

衡量美元對一籃子主要貨幣表現的ICE美元指數，本月已上漲2.6%，可望創下7月以來最大單月漲幅。

股市、公債與貴金屬同時下跌並不常見，Janney Montgomery Scott固定收益策略主管Guy LeBas指出，這次是因為在油價衝擊期間，投資人必須變現手中資產來籌資，而「當所有人都需要美元時，市場往往會陷入混亂」。能源進口國需要美元來爭奪稀缺且昂貴的能源資源，「因此部分國家正出售資產，以取得美元購買資源。」

美股賣壓在周五尾盤加重，標普500與其他主要指數連續第五周收黑。對標普500與那斯達克100指數而言，這是自2022年5月以來最長連跌紀錄。

油價 原油價格 美國公債

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