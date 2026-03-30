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小摩、Pimco示警：債市低估經濟急劇放緩風險 戰火恐拖累美經濟

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
品浩（Pimco）投資長艾達信（Daniel Ivascyn）指出，現正處於經濟顯著轉弱的臨界點。路透
品浩（Pimco）投資長艾達信（Daniel Ivascyn）指出，現正處於經濟顯著轉弱的臨界點。路透

華爾街幾家最具規模的債券基金經理人表示，金融市場低估了美國對伊朗作戰可能導致經濟急劇放緩的風險，且當前經濟早已步履蹣跚。

隨著油價突破每桶 110 美元且衝突毫無平息跡象，交易者大多將焦點放在通膨衝擊，這導致美國公債市場邁向 2024 年 10 月來最慘重的單月跌幅，因投資人嚴陣以待，提防聯準會Fed）今年底前可能轉而升息。

然而，品浩（Pimco）、摩根大通（JPMorgan Chase）以及天利投資（Columbia Threadneedle Investments）在內的資產管理公司中，基金經理人反而為經濟受創預做準備。他們認為，債市會因此反彈，並導致殖利率回落。

摩根大通資產管理公司固定收益投資組合經理人貝羅（Kelsey Berro）說：「這場衝突每持續一天，市場就得考慮更不利經濟成長的影響，終究會壓低美債殖利率。整體而言，殖利率已攀升至具吸引力的水準。」

經濟學家已紛紛下修經濟成長預測，還調高經濟衰退機率，因高能源價格、借貸成本上升，加上股市重挫，已開始讓企業和消費者感到吃力。高盛表示，未來一年經濟陷入衰退的機率已升至約 30%，而品浩則認為機率超過三分之一。

這種悲觀情緒通常對債市有利，因為這會增加Fed降息以刺激經濟的可能性。但這一次情況並非如此，因為交易者預期能源價格飆升會束縛央行的決策，畢竟Fed始終在應付頑強於目標之上的通膨。

這導致公債面臨激烈賣壓，債券殖利率飆升。上個月底美軍開始轟炸以來，2 年期和 5 年期美債利率已跳升超過 0.5 個百分點。30 年期殖利率則已攀升至 5% 的邊緣，離 2023年Fed將利率推至 20 多年高點時不遠。

這多半反映了市場預期能源價格高漲，勢將推升各類商品成本，經濟合作暨發展組織（OECD）上周已警告，美國今年消費者物價可能暴漲 4.2%。這進而導致投資人要求更高的利息，以免收益被通膨吃掉。

然而，不少有多年經驗的債券投資人表示，由於對通膨的憂慮凌駕經濟成長所受的威脅，這波拋售潮反而創造了搶進高殖利率的契機。

掌管超過 2 兆美元資產的品浩（Pimco）投資長艾達信（Daniel Ivascyn）說：「起初的通膨衝擊，往往會迅速演變成對經濟成長衝擊。而我們正處於經濟顯著轉弱的臨界點。」

貝萊德（BlackRock）固定收益投資主管里德（Rick Rieder）也管理超過 2 兆美元資產，他認為 Fed 仍應降息以緩解衝擊。他表示，一旦前景轉趨明朗，他已準備好加碼買進短期債券。

他在接受彭博電視專訪時說：「我們會觀察未來幾周的發展，到時我會進場。」

截至周五，期貨市場顯示交易者已排除 Fed 在 2026 年降息的可能性，預期利率將維持不動。市場目前反映今年內升息 1 碼的機率約為三分之一。

隨著 30 年期美債殖利率持續走高，天利投資投資經理人艾侯賽尼（Ed Al-Hussainy）表示，他已開始加碼長天期債券。他預期，若 Fed 藉由推升短期利率為經濟增加額外阻力，這些殖利率終究會回落。

他說：「Fed 越傾向緊縮政策，長端曲線就越得反映對總體需求和通膨溢價的損害。」

Fed 聯準會 金融市場

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