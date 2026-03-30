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歐洲驚爆巧克力失竊案 逾41萬條12公噸KitKat下落不明
瑞士食品巨擘雀巢（Nestle）旗下巧克力品牌奇巧（KitKat）今天表示，一輛載有12公噸KitKat巧克力的貨車在歐洲運送途中遭竊，恐導致復活節前商品供應短缺。
KitKat今天透過聲明向法新社證實，一輛運送該公司41萬3793條新系列巧克力的貨車在歐洲運送途中遭竊，這批貨物重約12公噸，上週從生產地運往配送地途中消失。
據報導，這輛貨車從義大利中部出發，目的地為波蘭，原定在途中多國分送巧克力。KitKat未透露貨物具體失蹤地點，但稱「車輛及其內容物至今下落不明」。
KitKat警告「此次竊案恐導致KitKat在貨架上短缺」，並承認「消費者在復活節前恐怕難以買到心愛的巧克力」。
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