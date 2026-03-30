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業者：「低價石油」成過去式

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

全球石油業重量級人士警告，即使伊朗戰爭本周便結束，全球石油與天然氣也將極度短缺數月之久，因為太多油井已經封閉、太多供應鏈已被攪亂，油市恢復正常後，各國又將增購石油作為庫存，「低價石油」可能成為過去式，高油價將持續到2027年。

標普全球公司能源顧問服務主管法瓦茲在休士頓全球能源業年度大會表示，他估計到4月初為止，全球將提取3億桶的原油庫存，若拖到6月底，提取量將激增到9億桶。美國國務院前能源特使帕斯庫爾表示，目前全球每日約短供1,100萬桶。

各大石油業者今年都將獲利豐碩，但與會石油業主管的發言仍相當憂鬱，因為能源震撼雖能使獲利快速增加，但將難以為繼。

亞洲多個新興經濟體已開始配給能源。摩根大通全球商品策略主管卡尼瓦表示，「供給震撼並非同時降臨，而是一步步由東向西移動」，亞洲每日石油需求量很快就會減少30萬桶，之後減幅可能擴大到300萬桶，然後是非洲，到4月歐洲將承受痛苦，美國雖不致短缺，但通膨將會升高。

這場戰爭也造成持久性的基礎設施災難，受創最重者是中東石油生產商，但西方大型石油公司也受影響，例如埃克森與殼牌公司在卡達的工廠也受損嚴重。

雪佛龍執行長魏爾斯表示，荷莫茲海峽關閉不僅影響全球供給，也將改變石油供需曲線型態，短期油價可能進一步飆高，但未必就會在四至五個月後就下跌。

石油 基礎設施 伊朗戰爭

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