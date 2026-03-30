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荷莫茲海峽實質封閉 氦氣、肥料、化學品齊漲

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

伊朗戰事進入第五周，荷莫茲海峽繼續實質封閉，已加劇對全球供應鏈瓶頸的憂慮，包括氦氣供應可能短缺，威脅晶片製造與醫療保健等產業，肥料價格上漲將衝擊全球食品供應鏈，德國化學品大廠也正在調整一般化學品與特用化學品的價格。

英國金融時報（FT）報導，在伊朗飛彈襲擊導致卡達液化天然氣（LNG）設施停產、及荷莫茲海峽關閉阻斷波灣天然氣從海上出口後，法國液空集團（Air Liquide）美國子公司上周致函客戶宣布，氦氣供應合約遭遇不可抗力，警告可能因中東衝突而無法履行訂單。

半導體產業重鎮南韓的進口商正「四處奔走、全力搶購」氦氣，一些美國和歐洲的半導體和電子產品製造商已開始詢問新的氦氣來源。密蘇里大學醫學院的分子病毒學教授強森也說，如果氦氣供應中斷嚴重且持續過久，一些醫療影像系統可能會被迫停用。

氦氣價格正快速飆升。氦氣勘探與開發公司Pulsar Helium商務經理凱恩表示，上周達成的一份合約中，氦氣價格為每立方英尺0.9美元，幾乎是戰前價位的三倍。

液化天然氣

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