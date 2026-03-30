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油市供應遭遇兩大壓力 全球面臨停滯性通膨風暴

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
全球油市正遭遇兩大壓力，包括荷莫茲海峽運輸實質停擺、及烏克蘭加強攻擊俄羅斯出口港，致使國際油價居高不下，對各國企業、家庭及政府的傷害不斷加重。圖為一艘油輪正在裝卸燃料。（歐新社）
全球油市正遭遇兩大壓力，包括荷莫茲海峽運輸實質停擺、及烏克蘭加強攻擊俄羅斯出口港，致使國際油價居高不下，對各國企業、家庭及政府的傷害不斷加重。圖為一艘油輪正在裝卸燃料。（歐新社）

全球油市正遭遇兩大壓力，包括荷莫茲海峽運輸實質停擺、及烏克蘭加強攻擊俄羅斯出口港，致使國際油價居高不下，對各國企業、家庭及政府的傷害不斷加重，經濟學者與金融機構都高度擔憂，全球停滯性通膨風暴將臨。

伊朗持續攻擊中東能源基礎設施、實質封閉荷莫茲海峽，使波斯灣的石油、天然氣、肥料及鋁材無法運出，推升企業成本，更打擊消費需求，拖慢全球經濟成長，甚至有衰退之虞，同時通膨蠢動，使各國央行取消降息計畫，甚至可能升息。

烏克蘭加強打擊俄國石油出口港烏斯盧加港（Ust-Luga），已使俄國石油出口產能損失40%以上，以削弱俄國賴以維繫俄烏戰爭的「石油財」，卻將使全球油供益加緊俏，衝擊全球石化業與民生用品。

彭博資訊數據顯示，普里莫斯克（Primorsk）港和烏斯盧加港在遭攻擊前，每日處理172萬桶原油，占俄國海運原油出口的45%，俄國4月1日起將再度禁止汽油出口。

經濟學者正擔憂停滯性通膨將臨，因經濟已無望加速成長，各國政府支持民眾生計的預算餘裕有限。金融市場同樣烏雲罩頂，全球股債市與黃金同步下跌，投資人自己無處可躲。

曾任國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家的哈佛大學教授羅格夫表示，「烏克蘭戰爭與關稅戰仍在持續，再加上伊朗戰爭，正在全球塑造50年來最強的停滯性通膨震撼」。

牛津經濟研究院預測，荷莫茲海峽準封閉狀態將持續到5月，但波灣國家重新啟動出口設施需要相當長的時間，船隻也怕遭攻擊，供應鏈恢復不易。

RBC BlueBay資產管理公司投資長陶丁警告，這場戰爭將使今年全球經濟成長率損失0.5個百分點，並提高通膨率1個百分點，在嚴峻情境下，情勢可能遠更糟。

安本（Aberdeen）首席經濟學者狄格理警告，在極端情境下，油價可能漲到每桶180美元，把英國、歐元區、甚至美國都拖入衰退，且通膨率到今年底時將升到5%以上。

俄烏戰爭 金融機構 全球經濟

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