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遲未現身…伊朗最高領袖新訊息 感謝伊拉克人民支持抗美

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中東衝突升溫 鋁價恐再漲

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
中東最大鋁生產商阿聯全球鋁業（EGA）設施遭伊朗「嚴重損害」，在美軍陸戰隊抵達中東之際，伊朗警告準備回應美軍的地面攻勢。 （路透）
中東最大鋁生產商阿聯全球鋁業（EGA）設施遭伊朗「嚴重損害」，在美軍陸戰隊抵達中東之際，伊朗警告準備回應美軍的地面攻勢。 （路透）

中東戰事進入第五周，情勢繼續升溫，大幅推升全球油市、航運業及供應鏈的不確定性。葉門叛軍組織再度攻擊以色列，提高紅海航運威脅；中東最大鋁生產商阿聯全球鋁業（EGA）設施遭伊朗「嚴重損害」，在美軍陸戰隊抵達中東之際，伊朗警告準備回應美軍的地面攻勢。

在巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、土耳其及埃及等國外長29日討論止戰之道之際，伊朗與以色列繼續相互攻擊，以色列指稱空襲行動已摧毀伊朗飛彈生產與儲存設施，伊朗官員則指稱美以聯軍轟炸德黑蘭與伊斯法罕的大學院校，攻擊也波及購物中心等民間設施，警告接下來將攻擊美國和以色列在中東的大學分校。

伊朗支持的葉門青年運動組織（又譯胡塞）對以色列發射第二枚彈道飛彈，為24小時內第二起攻擊，可能再度威脅紅海航運。伊朗支持的伊拉克什葉派組織也對伊拉克庫德族官員與美國軍事與外交設施發動攻擊。

伊朗攻擊中東鋁材大廠巴林鋁業（Alba）與阿聯全球鋁業的生產設施，作為鋼廠遭以色列攻擊的報復攻擊。Alba表示正在評估損害，但阿聯全球鋁業表示其阿布達比Al Taweelah設施遭遇「嚴重損害」，可能刺激鋁價30日再度上漲、引發亞洲鋁商股價波動。沙國29日持續攔截無人機，科威特機場也遭攻擊，一套雷達系統遭重創。

此外，美軍中央司令部（CENTCOM）宣布，搭乘兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）的2,500名第31陸戰隊遠征隊成員已赴抵中東，將由約2,500名海軍人員隨行。

華盛頓郵報報導，五角大廈正準備在伊朗展開為期數周的地面行動，可能是由特種作戰部隊與正規步兵聯合執行突襲任務，目標可能是先打通荷莫茲海峽，討論的選項包括占領哈格島、及掃蕩荷莫茲海峽沿岸附近地區的武器，但還沒獲得美國總統川普批准。

此舉將象徵伊朗戰爭升溫進入新階段，白宮則表示：「五角大廈的職責是進行各項準備，以利三軍統帥擁有最大限度的選擇空間。這並不代表總統已經做出決定。」

伊朗國會議長卡利巴夫則批評，美國在傳遞可能談判訊息的同時，卻又祕密計劃派遣地面部隊，並表示若美軍部署將予以回應。

德黑蘭 中東 以色列

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