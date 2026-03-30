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遲未現身…伊朗最高領袖新訊息 感謝伊拉克人民支持抗美

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專家：留意日股進場時機

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

伊朗戰爭一個多月前爆發以來，投資人逃離日本資產，但專家指出，若戰事在未來數周降溫，可能是進場撿便宜的好時機。

出售日本資產看來合乎情理，凱投宏觀（Capital Economics）亞太主管提利安特表示，若波斯灣戰火持續延燒，能源進口占日本國內生產毛額（GDP）的比重，將從大約3.5%攀升至6%。自美國、以色列2月28日對伊朗展開攻擊以來，MSCI日本指數股票型基金（ETF）挫跌10%，日圓兌美元匯價也貶5%。

不過，日本這個全球第五大經濟體，可能比這些數據所描繪的更有韌性，該國石油存量高達250天。此外，安本投資公司日股主管荒川久志說，日本只有10%的進口液化天然氣（LNG）途經受阻的荷莫茲海峽；俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，布蘭特原油站上100多美元四個多月，東京當局祭出了燃油與電力價格上限，以避免衰退。

BCA研究公司美國以外已開發市場首席策略師塞弗里說，日相高市早苗政府，同樣能因應2026年的能源震撼，但她比較可能實施減稅與補助，而非價格控管。

荒川久志指出，便宜股票集中在日美攜手合作的領域，看好工業集團日立。該公司與奇異電氣（General Electric）的合資事業，將在東南亞廣建小型模組化核子反應爐。伊朗戰爭爆發以來，日立已挫跌7%。

其他受青睞的個股，包括名村造船所（跌20%）與沖電氣工業（跌14%）。不過，這些假設戰事及央告終、荷莫茲海峽將在4月重啟，塞弗里指出，日本對這次的危機準備周全，「但若油價維持在150美元或200美元，情況一樣不妙」。

另外，日美官員上周簽署的一份備忘錄顯示，兩國同意分享各自在海床採礦領域的研究成果與觀察。

多位涉及海床議題的外交官與官員指出，日本形同罕見公開為美國近期推動深海採礦背書。廣闊的海底蘊藏豐富礦產，但開採極具技術挑戰，且批評人士指出，此舉可能破壞海洋生態系。此外，美國表示打算在國際水域發放採礦許可，也引發外交爭議。

ETF 伊朗戰爭 烏克蘭

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