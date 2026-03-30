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南韓擬推動遺產稅改革 有望縮小股票的「韓國折價」

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
英國金融時報（FT）報導，南韓正在考慮將遺產稅的課徵基礎，由市值改為帳面價值，以免遭指控壓低股價，可能有助縮小股票的「韓國折價」，即韓股較其他市場估值偏低的現象。 歐新社
英國金融時報（FT）報導，南韓正在考慮將遺產稅的課徵基礎，由市值改為帳面價值，以免遭指控壓低股價，可能有助縮小股票的「韓國折價」，即韓股較其他市場估值偏低的現象。 歐新社

英國金融時報（FT）報導，南韓正在考慮將遺產稅的課徵基礎，由市值改為帳面價值，以免遭指控壓低股價，可能有助縮小股票的「韓國折價」，即韓股較其他市場估值偏低的現象。

根據南韓執政黨提出的法案，對股價淨值比低於0.8倍的上市公司股票，繼承人適用的遺產稅，將改以資產價值和盈餘計算，而非現行股價。若新法通過，將消除企業刻意壓低股價，以降低遺產稅並維持家族控制權的誘因，執政黨共同民主黨的國會黨鞭韓秉道表示，「我們將透過防止壓低股價法在內的措施，開啟『韓國溢價』時代」。

南韓遺產稅法定稅率為50%，為全球數一數二的高。對企業控股股東而言，持股價值在課徵遺產稅前，會先按名目價值加計20%，因此稅率可能升至60%。政府這項法案也將廢除20%的附加稅，並允許以股票而非現金繳納遺產稅。

分析師常將遺產稅課徵機制，視為「韓國折價」的結構性因素。Kospi指數近三分之二的掛牌企業，股價低於帳面價值，意味市值不如淨資產價值。

Petra資本管理公司管理合夥人艾伯特·永（音譯，Albert Yong）表示，「許多韓企仍試圖壓低股價，以降低控制股東家族的遺產稅」。企業研究組織Leaders Index指出，南韓前30大財團的繼承人，遺產稅規模合計達452億美元。

上市公司 民主黨 韓國

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