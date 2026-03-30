熱帶氣旋侵襲 澳洲 LNG 出口受阻加劇短缺

澳洲液化天然氣（LNG）生產與出口設施上周遭熱帶氣旋侵襲後，雪佛龍（Chevron）表示一座天然氣設施受損，可能要數周後才會恢復全面生產，對已因中東戰事而趨緊俏的全球LNG供應，造成更大的壓力。

澳洲北部及西部海岸上周遭熱帶氣旋Narelle侵襲，雪佛龍與Woodside集團的LNG工廠生產作業，因為停電受到干擾，出口也受影響。在卡達的LNG設施遭伊朗攻擊而暫停生產與出口後，澳洲已成為全球第二大LNG出口國。

雖然熱帶氣旋威力已減弱，澳洲西北部偏遠地區仍有數千戶停電，並持續影響LNG生產及出口。

雪佛龍表示，Gorgon天然氣設施29日已恢復「全速運轉」，但Wheatstone設備受損，影響重啟活動，將需要「數周」才能回到全面生產。

Woodside位於澳洲North West Shelf地區的LNG出口站供氣設施，生產作業仍受到干擾，目前已經重新動員工作人員赴廠區檢查，將隨時通報重新啟動的流程及時機，將在安全無虞後恢復生產。另外兩處生產設施則未受影響。雪佛龍表示，Gorgon是澳洲最大的LNG出口設施區，年產量1,560萬公噸，Wheatstone年產890萬公噸。