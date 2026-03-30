韓訂三年藍圖 要當 AI 強國

南韓已宣示要在2028年成為全球三大人工智慧（AI）強國之一，科學技術資訊通信部29日宣布批准國家級三年藍圖，將藉由穩健推動6G商用化、強化AI技術，並推動各產業AI轉型，達成這項目標。

韓國時報報導，科學技術資訊通信部通過一項推動資通訊科技（ICT）與匯流的基本計畫，以及在2026-2028年打造智慧資訊社會的全面計畫。

這項戰略提出四大支柱：擴大全國數位基建、強化數位能力、推動國家智慧資訊化，以及打造包容的數位環境。

在基礎建設方面，政府將把全國5G網路升級為獨立組網（SA）、加速下一代的6G技術開發，目標在2030年實現商用化。政府也將強化資安管理，提升產官防護能力，並建置國家級整合數據平台。

為提升數位競爭力，政府將優先扶植AI、半導體、量子運算和區塊鏈等關鍵技術，也將規劃培養符合產業需求、跨領域實務專家的人才培育體系。該計畫也尋求加速製造業、醫療、農漁業及港務等產業的AI應用。