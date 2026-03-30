WTO數位貿易協議邁大步 歐盟、大陸、加國等66成員國同意各自啟動相關程序

歐盟、中國大陸、加拿大等66個世界貿易組織（WTO）成員國28日同意，將推動電子商務協議生效，各自在國內自行實施全球首套數位貿易基準規則。然而，該協議未取得所有成員國的共識，凸顯WTO分歧加深且漸趨弱化的事實。

在喀麥隆舉行的WTO第14屆部長級會議（MC14）上，涵蓋全球約70%的貿易規模的國家達成協議，將各自啟動國內程序，讓WTO電子商務協議在「臨時性」的基礎上生效，並繼續推動將該協議納入WTO法律框架。

除了歐中加，還有日本、澳洲、英國和新加坡等國，也都同意逕行實施此協議。WTO祕書長伊衛拉對此結果表示欣慰，日本經濟產業副大臣山田賢司說，各國已朝全球數位貿易規則邁出「歷史性的一步」，英國貿易大臣凱爾說，全球第一份數位貿易協議，「能讓全球企業進行貿易時更便宜、更快速且更安全」。

這項針對電子商務的多邊「聯合聲明倡議」（JSI），包含數位資料流動、電子合約，以及隱私與消費者保護等條款，目標是為數位貿易打造更開放的環境，而許多國家更致力於使其納入WTO的法律框架。據WTO和OECD的研究，電商協議若未能通過且實施，將導致全球一年損失約1,590億美元的貿易。

但印度等國一直阻擋該協議納入WTO架構，認為應採共識決原則，凸顯全球貿易體系分歧加劇。此外，英國金融時報（FT）報導指出，專家認為，這項決定是由「願意者聯盟」所達成，而非WTO全體成員，凸顯該組織已遭弱化。

英國國際商會（ICC UK）秘書長索斯沃思表示：「這實際上等於承認，WTO在可預見的未來，無法推動真正的多邊或多方協議」，「各國與區域集團將得自行進行大型協議的談判」。

另外，美國與印度在延長「電子傳輸暫免課徵關稅」（e-commerce moratorium）方面也僵持不下。這項措施原定本月底到期。知情人士透露，印度表示可接受延長兩年；但美國貿易代表葛里爾則表示，華府只接受永久性延長。

企業領袖表示，延長「電子傳輸暫免課徵關稅」對確保市場的可預測性至關重要，否則各國可能開始對數位交易課稅。