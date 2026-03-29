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南非4月柴油漲近新台幣20元破紀錄 限購防民眾搶買

中央社／ 約翰尼斯堡29日專電

南非油價將從4月1日起大幅調漲，柴油每公升預計上漲近新台幣20元，漲幅史上最高，引起部分民眾恐慌搶買，各地加油站紛紛開始實施限購。加上南非汽柴油最大來源國印度宣布，將加徵燃油出口稅，預計將造成南非油價進一步上漲。

據「新聞24」（News24）27日報導，因全球油價上漲，加上南非政府將調高燃油稅，4月1日起南非油價預計汽油每公升至少上漲5.53南非蘭特（約新台幣10.35元），柴油每公升至少上漲10.34南非蘭特（約新台幣19.35元），漲幅史上最高。

News24於28日報導指出，部分地區民眾已開始恐慌性搶購，尤其是農業及鄉村地區，紛紛出現柴油短缺情形。各加油站因此開始實施不同的限購措施，有些規定一次只能加滿一油箱，有些限量每人40至100公升不等。

一名約翰尼斯堡的加油站員工彼得（Peter）告訴中央社，上週開始零星出現搶購民眾，提著汽油桶前來購買，「有人甚至一口氣買了6000公升」。但自從加油站實施每人限購100公升後，情況便有所緩和。

彼得表示，「現在就算是一台需要加200公升的公車，很遺憾地，我也只能為他加100公升。」

News24另一篇報導指出，印度宣布即將課徵燃料出口稅，每公升柴油加徵21.5盧比（約新台幣7.26元）。印度是南非汽油和柴油最大的進口來源國，占24%，因此這項稅收可能造成南非油價進一步上漲。

南非政府於25日表示不需擔心供油短缺，因伊朗已承諾，所有送往南非的貨物都可順利通過荷莫茲海峽，不會受到攻擊。

南非石油價格只在每月第一個星期三做調整，政府會參考前一個月的平均油價，訂定下一個月的價格，因此南非油價比國際價格落後一個月，這也使得南非進口商和批發商必須承受全球油價突然上漲，直到下一次調整價格。

新台幣 加油站 中央社

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