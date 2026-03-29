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表現有巨大差異...傳三星2奈米GAA製程晶片 效能遠遜台積

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
科技YouTuber測試發現，三星電子S26智慧機搭載的兩款處理器，表現有巨大差異。法新社
科技YouTuber測試發現，三星電子S26智慧機搭載的兩款處理器，表現有巨大差異。法新社

科技YouTuber測試發現，三星電子S26智慧機搭載的兩款處理器，表現有巨大差異。三星自家製的Exynos 2600處理器，相較於台積電替高通代工的Snapdragon 8 Elite Gen 5，電池續航力差距接近30%，讓外界對三星的2奈米全環繞閘極（GAA）製程效能，打上問號。

Galaxy S26採雙處理器策略，部分搭載Exynos 2600，部分採用Snapdragon 8 Elite Gen 5。網紅Android Addicts用這兩款機種執行費力任務，如影片解碼，發現Exynos 2600版的S26會過熱，導致耗電量加劇，縮短了運作時間。儘管功耗暴增的時間只有一下子，但一般使用時，持續迫使Exynos 2600運作，可能不利電池續航力。

測試結束時，Android Addicts說，採用Snapdragon 8 Elite Gen 5的S26，使用時間長達9小時26分，但內建Exynos 2600的機種，僅能用6小時48分鐘，兩者電池續航力差距達28%。

科技媒體Wccftech指出，問題似乎是Exynos 2600採十核心設計，承受壓力時，晶片功耗會衝上極限值，S26的輕巧機身無法承受。這可能表示三星的2奈米GAA製程，效能不如三星所說，或許該公司應該減少核心數目，更專注於降低功耗。

晶片 三星電子 台積電

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