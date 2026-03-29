全球海運哪裡最脆弱？經濟學人推演曝光 台海戰爭恐釀航程暴增58%

美國與以色列聯手空襲伊朗，伊朗控制的荷莫茲海峽形同封鎖；如今伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」也正式參戰攻擊以色列，外界憂心紅海恐步上荷莫茲後塵，淪為另一處遭武裝勢力挾持的戰略水道。當全球航運接連被戰火推上風口浪尖，國際貿易最脆弱的命門究竟在哪裡？下一個封鎖點若出現，哪裡又會最痛？

全球約85%的貨物運輸量透過海運完成，但若以貿易金額計算，海運占比約為55%。判斷一條航道重不重要，不能只看它平常承載多少貨量，還要看它一旦中斷後，船舶是否找到替代路線。

經濟學人雜誌建立一套模型，列出全球13個主要貿易航道，並模擬14種封鎖情境。結果顯示，按運輸價值計算，麻六甲海峽是全球最繁忙的海峽，但若麻六甲海峽遭封鎖，船舶平均航程也僅增加9%。

台灣海峽按價值計算承載約13%的海運貿易，若中斷，整體衝擊相對有限，船舶可繞道而行，平均約多走179公里。不過，若台灣爆發戰爭並引發亞洲與澳洲之間多條海峽同步受阻，船隻將被迫大幅改道，受影響航程平均長度將暴增58%，屬模型中影響劇烈的情境之一。

這項估算顯示，荷莫茲海峽的特殊之處在於，其他航道中斷多半只是改道問題；但荷莫茲海峽一旦被封，替代路線難以承接全部流量，將有相當一部分貿易無法運輸。

從區域影響來看，美國對伊朗發動戰爭，經濟衝擊更重的可能反而是亞洲與歐洲。從模型來看，即使其他多條重要水道遭封鎖，美國受到的影響整體仍相對有限。對美國而言，朝鮮海峽若關閉，貿易衝擊最大，約14%的商業往來會受影響，但大多只需小幅繞道。

若直布羅陀海峽與蘇伊士運河同時關閉，對歐盟將是災難性打擊，可能影響約40%的海運貿易，其中26%甚至會被直接阻斷。而對中國大陸來說，若東南亞多條水道遭封鎖，將影響其超過40%的海運貿易；若紅海航道受阻，受波及比重也超過25%。