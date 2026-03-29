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航油價格一天一變 非洲航班落地才報價

中央社／ 開普敦28日綜合外電報導
中東戰事影響，全球航空公司努力因應航油飆漲帶來的成本劇烈波動。示意圖／AI生成
中東戰事影響，全球航空公司努力因應航油飆漲帶來的成本劇烈波動。示意圖／AI生成

隨著美以對伊朗開戰引發燃料供應短缺，全球航空公司努力因應航油飆漲帶來的成本劇烈波動，而在這場危機中，非洲因高度依賴進口，是最受供應中斷與漲價衝擊的地區之一。

路透社報導，根據金融與大宗商品分析公司S&PGlobal數據，約70%的航空燃油與煤油進口經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運入非洲。2月下旬衝突開始以來，從中東煉油廠經荷莫茲海峽運送的燃料幾乎陷入停滯，導致全球約1/5的石油與液化天然氣供應從市場上消失。

南非國家航空公司（National Airways Corporation,NAC）飛行營運執行總監戴克拉克（Jannie de Klerk）表示：「飛到南部、西部和東部的機場時，燃油價格得等落地後現場議價。」

該公司業務涵蓋包機與空中救護。

「等你到那裡，價格都變了。如果戰爭持續，供應穩定性將成為問題，燃油價格的不穩定使得航行變得極具挑戰。」

戴克拉克舉例說，他最近一次從蘭瑟利亞機場（Lanseria）經聖赫勒拿（Saint Helena）到開普敦接載急診病人的往返航班，在去程與回程間的短短10小時內，每公升航油就漲了6蘭特（約0.355美元），達到每公升24蘭特。

他補充說：「我們現在必須非常小心提前報價，否則可能會報價過低而虧錢，而不是賺錢。」

根據倫敦證券交易所（LSEG）數據，自衝突爆發以來，西北歐的航空燃油價格已飆升至每桶近239美元的歷史新高。亞洲航油價格逼近每桶200美元，接近近期紀錄。

非洲航空業者對這些漲幅的感受比大多數地區更為深刻。根據非洲航空公司協會數據，航空燃油通常占其營運成本的30%到40%以上，而全球平均僅為20%至25%。

南非廉價航空FlySafair表示，航空燃油通常占其直接營運成本的50%至55%，且公司不對燃料購買進行避險。按目前價格計算，其營運中的37架波音737-800客機（每天最高飛行165架次），每小時額外成本估計約3.5萬蘭特（約2071美元）。

FlySafair表示，南非沿海機場的航油價格1週內就上漲了70%。

航空公司 非洲 價格

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