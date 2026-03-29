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考量環境變化 ANA品牌AirJapan停飛

中央社／ 東京29日綜合外電報導
在2024年2月開航的AirJapan在考量環境變化後，已於3月28日停飛。圖／擷自AirJapan.global臉書
在2024年2月開航的AirJapan在考量環境變化後，已於3月28日停飛。圖／擷自AirJapan.global臉書

日本全日空控股公司（ANA HOLDINGS INC.）旗下的國際線品牌AirJapan在2024年2月開航，不過考量環境變化，已在昨天停飛。

全日空控股公司看準COVID-19平息後的「後疫情時期」需求，於2022年3月宣布推出AirJapan。AirJapan的定位雖然不像全日空（All Nippon Airways）提供完整服務，也不像樂桃（Peach Aviation）屬低成本航空（LCC），但機票價格帶將設定在像LCC一樣給人划算的感受。

日本電視台（Nippon TV）報導，AirJapan開航之後經營3條航線，往返成田機場與泰國曼谷、韓國首爾與新加坡。不過因為俄烏戰爭時間拉長等因素，採購零件的時間被拖延等環境出現變化，AirJapan開航2年1個月之後邁向停飛。

AirJapan停飛之後，全日空控股公司仍繼續經營著全日空與樂桃航空的航線。

日本交通工具新聞（trafficnews）報導，全日空控股公司說明，AirJapan停飛是配合「修正多品牌戰略」的決定。這項決策的背景是飛機長期無法飛越俄羅斯上空，導致全日空集團所須的的飛機、機內人員與空服員居高不下，加上零件供應不足等原因，導致可運作的機隊受到限制。

成田機場 日本

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