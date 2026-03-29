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日圓對美元貶破160關卡 創2024年7月以來新低

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
美元兌日圓匯價升至1美元兌160日圓。路透
美元兌日圓匯價升至1美元兌160日圓。路透

美元昨天兌日圓走強，匯價升至1美元兌160日圓，為2024年7月以來首見，當時日本當局曾進場干預以支撐日圓。

CNBC報導指出，美元對日圓匯價上漲0.22%，報1美元兌160.15日圓，已接近交易員認為可能觸發官方干預的水準。

美元指數上漲0.17%至100.4，朝近一年來最強勁的單月漲幅前進。中東戰爭促使投資人轉向美元避險，而非傳統避險資產如黃金或公債

數月以來，日圓與日本公債持續承受壓力，因日本首相高市早苗傾向採取擴張性金融政策以刺激經濟，進一步增加日本銀行逐步升息以控制通膨的難度。

美伊開戰以來，日圓兌美元已貶值超過2%，成為近一個月表現最差的主要貨幣之一，主因在於日本財政狀況脆弱，以及對能源進口的高度依賴。

東京當局多次警告，若日圓過度走貶，可能進場干預匯市。日本上一次干預是在2024年7月，當時日圓跌至約1美元兌161日圓，創1980年代以來的最低水準。

公債 美伊開戰 日本銀行

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