Anthropic 資料中心錢來也 旗下新模型帶來風險 資安股聞訊重挫

Anthropic和Google將深化在人工智慧（AI）基礎設施的合作。美國德州一座由Anthropic承租的資料中心，有望得到Google提供的貸款，降低籌資成本。

英國金融時報（FT）引述知情人士說法報導，Google提供的援助預計未來數周敲定，將包括給予這座資料中心營運商Nexus Data Centers的營建貸款。報導指出，基於Google母公司Alphabet信評穩健，該公司提供的援助，應能讓這項總規模可能超過50億美元的資料中心計畫以較低成本籌資。

一個銀行團據傳也爭取在今年中前，為這項計畫初期階段提供融資。消息人士透露，這座資料中心電力容量預料最快2026年底就會達到約500千瓩（MW），相當於50萬個家庭用電量，而且最終可能提高至約7.7百萬瓩（GW）。

Anthropic本月稍早與Nexus簽署租賃協議，這座2,800英畝的資料中心園區，是Google與Anthropic合作關係一環。鄰近數條企業營運的天然氣主要管道是這座資料中心一大優勢，這讓Nexus得以用自家燃氣渦輪機發電。知情人士指出，這應能讓資料中心在尖峰時段避免面臨單一能源價格飆漲的困境。

資料中心開發商近來日益聚焦於減少仰賴連接電網，所謂的「表後電力」愈來愈受大型科技集團歡迎。研究供應商Cleanview指出，2025年資料中心開發商總計公布50 GW的表後電力計畫。Meta 27日宣布與能源業者Entergy Louisiana達成協議，將斥資打造七座新天然氣發電廠和其他基礎設施，以支援該公司路易斯安那州大型資料中心計畫。

另據美國財星雜誌（Fortune）報導，根據一篇不慎洩露的部落格文章草稿，Anthropic自認旗下「Claude Mythos」新AI模型帶來前所未見的網路安全風險，資安類股27日應聲重挫，CrowdStrike、Palo Alto Networks和Zscaler股價收盤都跌近6%。

除了提到Mythos，這篇部落格文章草稿也討論將命名為「Capybara」的新一級AI模型，但財星認為Capybara和Mythos似乎是指同一個基礎模型。Anthropic發言人已證實該公司正在測試新模型，強調該模型AI效能將「大躍進」，Anthropic也坦承「人為疏失」導致部落格文章草稿外洩。