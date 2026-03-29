伊朗戰爭衝擊供應 又遇到旅遊旺季 航空燃料短缺蔓延歐洲

伊朗戰爭衝擊中東石油供應，不巧又撞上搭機旅遊旺季，航空業燃料短缺危機可能愈演愈烈，從亞洲進一步蔓延至歐洲。

彭博資訊報導，伊朗戰爭導致噴射機燃料供應短少，數量多得難以讓全球煉油廠補足缺口。隨著供應短缺導致燃油價格暴漲到歷史新高，從越南到紐西蘭，亞太地區航空公司已開始取消航班，中國大陸則限制燃料出口。

亞洲因深深倚賴中東原油而首當其衝，平常倚重的荷莫茲海峽運輸要道如今已遭伊朗阻斷。

歐盟和英國因為依賴波斯灣內的煉油廠供應燃料，數周後也可能面臨類似情況。就連石油淨出口國美國，國內某些地區也靠現在自顧不暇的亞洲供應燃料。為因應成本飆升，聯合航空已取消一些不賺錢的航班。

麥格理集團全球能源策略師德維迪說：「若無等量的飛機燃料，就飛不了等量的航班。」他表示，荷莫茲海峽再封閉下去，未來數周飛機停飛數量將激增。

荷莫茲海峽即使近期內恢復通航，對全球供應鏈的傷害已造成，全面復原需要數周甚至數月。

根據Energy Aspects的OilX數據，全球煉油廠3月噴射機燃料和航空煤油產出已大減，估計每日供應量約比2月減少60萬桶，乍看下約7%的降幅不並大，但卻發生在需求隨夏季旅遊旺季將至而大增之際。

戰爭迫使阿聯酋、阿提哈德、卡達等航空公司縮減班次，以致中東需求減少每日40萬桶，暫時緩和3月飛機燃料短缺情況。

倘若荷莫茲海峽一直封閉，諮詢公司FGE NexantECA主管林岱爾估計，3月和4月總計將損失約3,700萬桶飛機燃料和航空煤油。Sparta Commodities分析師瓊斯-魯克斯推算，到5月，歐洲也會開始鬧燃料荒。

亞洲國家紛紛採取措施應變。南韓研議把飛機燃料出口轉內銷；越南民航局預警4月起可能缺料，已削減航班因應；菲律賓則尋求替代供應源，例如中、俄。